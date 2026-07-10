影／花蓮老人家三度撤離家園喊吃不消 萬里溪災民盼徹底解決堰塞湖

巴威颱風逼近，萬里溪堰塞湖持續維持紅色警戒，下游居民已第三度配合撤離，有災民認為反覆搬遷造成生活極大不便，希望政府盡快提出根本解決方案。不過林業及自然保育署花蓮分署表示，堰塞湖位於深山地區，受限於地形、交通及施工條件，目前難以透過工程手段直接處理。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，自6月下旬得知堰塞湖消息後，里民已歷經三次撤離，第一次在中山堂避難一晚，第二次入住樂活會館兩晚，這次則安置於鎮公所幼兒園，森榮里居民多為高齡長者，不少人已超過80歲，頻繁搬遷對身心都是負擔。

謝玉珍說，雖然收容場所環境不錯，有冷氣、餐食供應，但老人家最掛念的仍是家園，許多里民過去都曾任職林務單位，在當地生活數十年，對家鄉有深厚感情，每次撤離都備感煎熬，希望政府能盡快解決堰塞湖問題，避免未來再度面臨類似威脅。

謝玉珍表示，第一次撤離時大家毫無經驗，不清楚該攜帶哪些物品，後續在公所及相關單位協助下，居民已逐漸熟悉流程，雖然長者對反覆撤離感到疲憊，但大多願意配合政府措施，理解相關作為都是以生命安全為優先考量。

鳳林鎮長橋里居民廖小姐則認為，無論是萬里溪或過去的馬太鞍溪堰塞湖，都是天然災害造成的風險，肯定地方政府與縣府的應變作為，認為避難收容、生活照顧及撤離安排都有持續改善，第二次撤離起流程更加順暢，甚至增設淋浴設備，讓居民感受到用心。

不過廖小姐也坦言，民眾仍會擔心災害風險，希望中央與地方持續合作，透過長期規畫提升山區防災能力，最重要的是保障居民生命安全。

另一名王姓先生則直言，頻繁撤離對家庭生活影響很大，尤其有孩子的家庭更為不便，認為若相關風險長期存在，政府應正視易淹水及高風險聚落問題，評估遷村等可行方案，讓居民能在更安全的環境生活。

對於民眾關心是否能透過工程方式排除堰塞湖風險，林保署花蓮分署長黃群策說明，堰塞湖位於偏遠山區，距離下游萬里溪橋約30至40公里，沿線河道狹窄曲折，大型機具無法進入；加上山區坡面陡峭且持續有崩塌情形，開闢施工道路風險極高。目前國內也缺乏可利用直升機吊掛重型機具進入現場的條件，因此短期內難以採取人工開挖或其他工程處置措施。

花蓮鳳林鎮長橋里等居民安置在樂活會館，出入都需要登記。記者王思慧／攝影

花蓮萬里溪堰塞湖受影響民眾近千人，有40餘名民眾在樂活會館安置，上午鎮長林建平前往關心。圖／鳳林鎮公所提供

林業及自然保育署花蓮分署考量巴威颱風帶來豪雨，今天正式發布萬里溪堰塞湖紅色警戒。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮鳳林鎮長橋里等居民安置在樂活會館，備有冷氣、物資。記者王思慧／攝影

花蓮萬里溪堰塞湖受影響民眾近千人，有40餘名民眾在樂活會館安置，上午鎮長林建平前往關心。圖／鳳林鎮公所提供

花蓮萬里溪堰塞湖受影響民眾近千人，有40餘名民眾在樂活會館安置，上午鎮長林建平前往關心。圖／鳳林鎮公所提供