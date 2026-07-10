中颱巴威來襲，為避免馨生人住家因積水、漏水造成更嚴重損害，犯保基隆分會攜手基隆市天行者慈善協會啟動關懷行動，由「路行者希望學院」院長李昌萬率領7位學員前往犯罪被害人住家，協助清理屋內大量雜物及搬運重物，降低房屋受損風險。

犯保基隆分會主委吳文喜表示，犯罪被害人5年前遭遇重大暴力案件，歷經漫長司法程序與身心創傷，直到今年加害人入監後，才終於有機會回到多年無法居住的住處。然而，由於房屋長期無人維護，歷經多次颱風及地震侵襲，屋內早已嚴重漏水、電線毀損、家具受潮，居住環境急需整理與修復。

路行者希望學院院長李昌萬說，十分惋惜謝老師所承受的苦難，也理解她渴望重返家園的心情，帶領希望學院學員投入清理工作，減少頂樓積水及漏水惡化的風險。

此次參與服務的希望學院學員，多數具有無家者、身心障礙者及更生人等多重生命背景。天行者慈善協會黃光計畫主委黃永翔表示，他擔任更生保護輔導志工，看見學員願意放下自己的過去，投入公益服務，深受感動，從5樓狹窄樓梯搬運沉重雜物上上下下，是一件十分辛苦的工作，但沒有人喊累，因為大家都希望謝老師能早一天安心回家。

基隆地檢署主任觀護人林順昌表示，肯定犯罪被害人保護協會基隆分會積極媒合天行者慈善協會及路行者希望學院，以實際行動陪伴犯罪被害人走過重建之路，不僅改善居住環境，更讓社會看見善意循環的力量。

路行者希望學院表示，這次由曾接受社會幫助的人，轉身成為幫助他人的力量，不只是一次房屋清理，更是一堂關於責任、修復與生命價值的實踐課。當善意持續傳遞，每一份付出，都將成為照亮他人生命的希望。

犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供

犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供