快訊

致癌油風暴總經理遭聲押 中檢派「台大化工背景」檢察官直搗中聯公司

巴威颱風來襲 高雄市宣布那瑪夏等「5地區」下午6時起停班停課

巴威颱風今晚至明天影響最劇烈 20縣市達停班課標準

聽新聞
0:00 / 0:00

犯保基隆分會攜手路行者希望學院 用行動清理受害者住家

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供
犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供

中颱巴威來襲，為避免馨生人住家因積水、漏水造成更嚴重損害，犯保基隆分會攜手基隆市天行者慈善協會啟動關懷行動，由「路行者希望學院」院長李昌萬率領7位學員前往犯罪被害人住家，協助清理屋內大量雜物及搬運重物，降低房屋受損風險。

犯保基隆分會主委吳文喜表示，犯罪被害人5年前遭遇重大暴力案件，歷經漫長司法程序與身心創傷，直到今年加害人入監後，才終於有機會回到多年無法居住的住處。然而，由於房屋長期無人維護，歷經多次颱風及地震侵襲，屋內早已嚴重漏水、電線毀損、家具受潮，居住環境急需整理與修復。

路行者希望學院院長李昌萬說，十分惋惜謝老師所承受的苦難，也理解她渴望重返家園的心情，帶領希望學院學員投入清理工作，減少頂樓積水及漏水惡化的風險。

此次參與服務的希望學院學員，多數具有無家者、身心障礙者及更生人等多重生命背景。天行者慈善協會黃光計畫主委黃永翔表示，他擔任更生保護輔導志工，看見學員願意放下自己的過去，投入公益服務，深受感動，從5樓狹窄樓梯搬運沉重雜物上上下下，是一件十分辛苦的工作，但沒有人喊累，因為大家都希望謝老師能早一天安心回家。

基隆地檢署主任觀護人林順昌表示，肯定犯罪被害人保護協會基隆分會積極媒合天行者慈善協會及路行者希望學院，以實際行動陪伴犯罪被害人走過重建之路，不僅改善居住環境，更讓社會看見善意循環的力量。

路行者希望學院表示，這次由曾接受社會幫助的人，轉身成為幫助他人的力量，不只是一次房屋清理，更是一堂關於責任、修復與生命價值的實踐課。當善意持續傳遞，每一份付出，都將成為照亮他人生命的希望。

犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供
犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供

犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供
犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供

犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供
犯保基隆分會攜手路行者希望學院，用行動清理受害者住家。圖／李昌萬提供

基隆 巴威

延伸閱讀

一堂課改變一生 吳旭智推動獨輪車公益課程 首屆學員考上清大

基市幼兒園虐童事件難…教育處長難過請辭 謝國樑：尊重她的意願

刑法三讀修正 年幼遭性侵 追訴期20歲起算

從超商店長到居家整聊師！她靠「整理」翻轉人生，也幫無數家庭找回生活秩序

相關新聞

巴威颱風來襲 宜蘭今晚垃圾收運大調整：3鄉鎮停收、5鄉鎮提早

巴威颱風來襲，宜蘭縣停班停課，縣政府考量各鄉鎮市受颱風影響程度不一，今晚上垃圾收運作業，全縣除了冬山鄉、員山鄉及壯圍鄉停收垃圾外，多數公所清潔隊正常收運或提早收運垃圾，請民眾多體諒清潔隊員辛苦，配合垃圾減量及注意風雨安全。

台東部落豐年祭開跑！自釀小米酒只能祭典、自用 拿來賣恐挨罰

隨著7、8月原住民族歲時祭儀陸續展開，台東各部落也開始重要祭儀，其中，會拿出小米酒等傳統酒品感謝祖靈、凝聚族人向心及分享好朋友。不過，台東縣政府提醒，部落傳統自釀酒品僅供祭典及自用，若提供販售私釀酒品，恐已違反菸酒管理法，最高可開罰。

中颱巴威海水灌台東森林公園 縣府封閉綠水橋出入口

受中颱巴威外圍環流影響，台東沿海持續掀起長浪，海浪不斷拍打岸際，甚至一路倒灌進台東森林公園。造成綠水橋附近步道及公用廁所淹水，積水深度幾乎與木棧道齊高，原本翠綠的大片草地也成了一片水鄉澤國。縣府也拉起封閉綠水橋進出口，禁止民眾進入。

誰偷了步道鍊條？台東太平溪堤岸現缺口 縣府：破壞公物恐觸法

台東市仁義南路沿太平溪堤防步道，近來有民眾發現，原本設置在護欄與路燈間、用來阻擋民眾任意穿越護欄的安全鍊條，竟幾乎全部不翼而飛，只剩下固定鐵環掛在原處，不少民眾便直接穿越缺口橫越道路，除了引發安全疑慮，也讓附近居民懷疑，鍊條可能遭人竊取變賣，或遭惡意破壞。

影／基隆浪高逾3米 愛四路、義二路、基金一路民宅商家架防水閘門

強颱巴威逼近，已發布海警，基隆市外木山、八斗子及潮境海域等都已有長浪發生，浪高已逾3米高，海巡加強巡邏避免民眾靠近發生危險，易淹水地區基隆廟口夜市愛四路、義二路及基金一路情人湖入口處兩側商家、民宅，很多都架起防水閘門防範淹水再現。義二路商家說，「希望大不要太大，可以擋住，多年前曾淹到腰部。」

怕偏鄉聽不到撤離警報 花蓮警5台移動警報器進駐防災示警

巴威颱風逼近，萬里溪堰塞湖今天發布紅色警戒，考量花蓮有偏遠聚落及零星住戶難以接收警報訊息，花蓮縣警察局鳳林分局啟用5台移動式警報器進駐重點區域，配合手機警訊及鳴笛示警，讓居民能即時接收防災資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。