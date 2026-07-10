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台東部落豐年祭開跑！自釀小米酒只能祭典、自用 拿來賣恐挨罰

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東各部落陸續迎來豐年祭，小米酒是祭典中重要的文化象徵與祭祀用品，縣府呼籲收費遊程勿提供未經合法許可的私釀酒品。聯合報系資料照
台東各部落陸續迎來豐年祭，小米酒是祭典中重要的文化象徵與祭祀用品，縣府呼籲收費遊程勿提供未經合法許可的私釀酒品。聯合報系資料照

隨著7、8月原住民族歲時祭儀陸續展開，台東各部落也開始重要祭儀，其中，會拿出小米酒等傳統酒品感謝祖靈、凝聚族人向心及分享好朋友。不過，台東縣政府提醒，部落傳統自釀酒品僅供祭典及自用，若提供販售私釀酒品，恐已違反菸酒管理法，最高可開罰。

縣府財政及經濟發展處表示，部落族人依循傳統釀製小米酒，並用於祭典祭祀或自用需求，在合理數量範圍內均予以尊重。依菸酒管理法規定，民眾可釀製一定數量酒品供自用，成品及半成品每戶合計不得超過100公升，但不得以任何形式對外販售或作為營利用途。

財經處指出，近期接獲民眾檢舉，有業者在收費體驗活動中提供未經合法許可的私釀酒品供遊客飲用，甚至藉機販售私酒，已超出自用及祭典範圍，涉及營利行為，恐違反菸酒管理法相關規定，可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。販售私酒處新台幣3萬元以上50萬元以下罰鍰。

財經處提醒，凡屬收費導覽、文化體驗或套裝遊程等具有商業性質的活動，若提供酒品服務，應選用合法製酒業者生產的酒品，切勿提供未經許可的私釀酒品，以免觸法受罰，同時保障遊客飲用安全及消費權益。

財政及經濟發展處長章正文表示，尊重原住民族文化是台東推動觀光的重要核心價值，縣府支持部落延續傳統祭典與釀酒文化，也希望在推廣部落旅遊的同時，兼顧法令規範與市場秩序，讓文化傳承、觀光發展及消費安全取得平衡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台東 原住民族

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