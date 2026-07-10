巴威颱風來襲 宜蘭今晚垃圾收運大調整：3鄉鎮停收、5鄉鎮提早

台東市仁義南路沿太平溪堤防步道，近來有民眾發現，原本設置在護欄與路燈間、用來阻擋民眾任意穿越護欄的安全鍊條，竟幾乎全部不翼而飛，只剩下固定鐵環掛在原處，不少民眾便直接穿越缺口橫越道路，除了引發安全疑慮，也讓附近居民懷疑，鍊條可能遭人竊取變賣，或遭惡意破壞。

2026-07-10 11:08