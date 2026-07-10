影／宜蘭颱風假出太陽！民眾衝新月廣場開門秒湧入、超市業績翻倍

巴威颱風來襲，宜蘭今天雖放颱風假，但未見風雨，還出太陽。不少民眾照常出門採買吃喝，百貨商場一早尚未開門，門口就聚集大批逛街民眾等候入場；營業時間一到、鐵捲門拉起，迫不及待的人潮蜂擁而入，有人直奔美食餐廳用餐，也有人去影城或購物。縣內連鎖超市湧入大量採購人潮，生意比平常好到翻倍。

由於宜蘭今天幾乎沒有風雨，新月廣場與在地知名的喜互惠生鮮超市皆宣布正常營業。其實早在縣政府昨晚宣布放颱風假時，台北轉運站與市政府轉運站就已出現搭車準備前往宜蘭的排隊長龍，部分民眾甚至排了一個多小時才順利上車。返鄉民眾開心表示，適逢週末假日再加上這天颱風假，剛好可以一連放3天連假。

宜蘭最大的新月百貨商場上午11點才營業，但不到11點就有不少客人守在門口等候。鐵捲門才剛捲起，民眾快步衝進百貨公司，直奔三、四樓排隊用餐，有人去影城看電影，人手爆米花，更有不少饕客是衝著蘭城晶英的櫻桃烤鴨美食而來。民眾坦言，颱風假沒事做，不如出門逛街吹吹冷氣，現場人潮看起來比平常假日還要多。

至於宜蘭縣在地的喜互惠連鎖超市，同樣不斷有顧客湧入採買蔬果、飲料等日常生活備用品，尤其防颱物資必備的泡麵、洋芋片等零食小點心賣得特別好，櫃台結帳人員忙到不行。喜互惠對此表示，今日各分店皆正常營業，其中有三家門市是24小時營業，後續將視實際風雨情況評估，除非風雨增強，才會另行公告暫停營業。

宜蘭颱風假無風無雨，百貨商場湧現人潮。新月廣場營業拉起鐵捲門，迫不及待的人潮蜂擁而入，有人直奔美食餐廳用餐，也有人去影城或購物。圖／民眾提供

喜互惠連鎖超市湧入大批採購人潮，櫃台結帳人員忙到不行。業者表示，生意比平常好到翻倍。記者戴永華／攝影