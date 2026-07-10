誰偷了步道鍊條？台東太平溪堤岸現缺口 縣府：破壞公物恐觸法

台東市仁義南路沿太平溪堤防步道，近來有民眾發現，原本設置在護欄與路燈間、用來阻擋民眾任意穿越護欄的安全鍊條，竟幾乎全部不翼而飛，只剩下固定鐵環掛在原處，不少民眾便直接穿越缺口橫越道路，除了引發安全疑慮，也讓附近居民懷疑，鍊條可能遭人竊取變賣，或遭惡意破壞。

縣府建設處表示，當初在護欄與燈桿間加裝鍊條，是基於整體步道安全設計，主要目的在於阻擋民眾任意穿越護欄、直接橫越車道，引導行人利用適當動線通行，降低交通事故風險。

建設處指出，針對鍊條遭破壞或遺失情形，將派員加強巡查，並視現場狀況儘速修復或補設相關設施，維持步道安全功能。同時也提醒，公共設施屬全民財產，無論任意破壞、拆除或竊取公物，都可能涉及刑事責任，民眾切勿以身試法，如發現可疑情形，也可立即通報相關單位，共同維護公共安全。

實際走訪現場可見，原本應串接護欄的多處鍊條已消失不見，部分路段形成明顯缺口，不少散步、慢跑民眾貪圖方便，直接穿越護欄走向車道，失去原本阻隔人車的功能，也增加發生交通意外的風險。

附近居民表示，這些鍊條並非自然脫落，而是幾乎整段都消失，「如果只是斷掉，不可能一條都不剩，我懷疑是被人拆走拿去變賣。」他認為，這次失竊的是鍊條，若未及時查辦，「下次會不會連路燈電線、金屬設施都有人偷？」希望相關單位盡速查明原因。

另一位每天都會到堤防散步的民眾則認為，也不排除有人嫌鍊條擋路，為了方便進出而刻意剪斷、拆除。「有些人就是不想多走幾步，直接把鍊條破壞掉，自己方便，卻讓大家暴露在危險之中。」他直言，公共設施是大家共同使用的資產，不應因個人方便就任意破壞。

不少居民也呼籲，縣府應研議在沿線重要路段增設監視器，不僅有助於嚇阻竊取或破壞公物行為，也能協助釐清事發經過，避免類似事件一再發生。

警方表示，目前尚未接獲民眾針對鍊條遭竊或遭破壞的報案，也未接獲相關陳情，後續將加強周邊巡邏勤務，若查獲涉及竊盜或毀損公共設施等違法行為，將依法究辦，呼籲民眾若發現可疑人士或相關線索，可立即向警方報案，共同守護公共設施與用路安全。

原本用來防止民眾穿越護欄的鍊條不見，不少人直接橫越車道，安全堪憂。記者尤聰光／攝影

台東縣府表示鍊條屬步道安全設施，將加強巡查並提醒破壞、竊取公物恐涉及刑責。記者尤聰光／攝影