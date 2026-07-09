尬電師父疑「血水治病」？台東衛生局稽查暫未發現違法

台東縣玄濟宮負責人、「尬電」濟顛禪師鄔馨茹日前一段起乩儀式影片在網路瘋傳，遭外界質疑供信眾飲用疑似血水的液體，並宣稱具有治病功效，相關畫面引發民眾擔憂恐有血液傳染疾病風險，並向縣衛生局提出檢舉，質疑恐涉及醫師法及藥師法等相關規定。

針對外界質疑，縣衛生局今天下午會同警方前往玄濟宮稽查，稽查人員了解實際情形。面對外界指控，廟方否認曾提供信眾飲用血水，強調影片中的血水僅用於畫符，供信眾隨身攜帶祈求平安，並非作為飲用用途。

衛生局表示，經現場查核及檢視相關影片，目前未發現明確違反醫師法或藥師法的具體事證，因此暫未依法裁罰。對於網路流傳的影片內容，衛生局認為部分畫面疑有剪輯、變造可能，仍須進一步釐清，現階段無法僅憑影片內容認定違法。

不過，衛生局也提醒，任何涉及人體血液接觸的行為，都可能存在傳染病傳播風險。衛生局表示，若相關行為涉及公共衛生安全，後續仍將持續蒐集事證，必要時將依傳染病防治法等相關法令辦理，以維護民眾健康安全。