颱風照嗨！台東熱氣球光雕萬人朝聖 無人機、煙火驚呼

強烈颱風巴威逐步逼近台灣，台東沿海風浪明顯增強，不過2026台灣國際熱氣球嘉年華光雕音樂會今晚間仍如期在市區海濱公園國際地標登場。面對海風吹拂與風勢挑戰，熱氣球團隊憑藉豐富經驗及絕佳默契，成功將5顆熱氣球順利立球展演，搭配無人機燈光秀及璀璨煙火，吸引近萬名民眾湧入欣賞，現場驚呼聲、掌聲此起彼落，氣氛嗨到最高點。

晚間活動開始前，海濱公園已有大批民眾提前卡位，儘管海邊風勢較內陸明顯，不少人仍攜家帶眷席地而坐，期待一年一度的光雕盛宴。當五顆色彩繽紛的熱氣球緩緩升起，在音樂節奏中同步點亮，巨大球體映照夜空，瞬間引來全場歡呼，許多民眾紛紛拿起手機紀錄難得畫面。

由於活動場地緊鄰海岸，風向及風速變化較難掌握，對飛行員及地勤人員都是一大考驗。活動過程中，飛行員精準判斷風況，地勤人員則分工合作、緊拉繫繩、調整球體角度，在彼此高度默契配合下，順利完成5顆熱氣球立球展演，也讓民眾得以近距離欣賞熱氣球光雕的震撼魅力。

除了熱氣球光雕外，數百架無人機在夜空排列出各式圖案與動畫，結合音樂演出帶來科技與藝術交織的視覺饗宴，壓軸煙火秀更將整片夜空點綴得燦爛奪目，一波接一波的精彩演出讓現場民眾驚呼連連，不少人直呼「太值得了」、「完全忘了颱風要來」。

雖然強颱巴威逐漸逼近，台東海面風浪持續增強，但這場光雕音樂會依舊在安全評估下順利完成，不僅展現熱氣球團隊專業的飛行技術與臨場應變能力，也讓來自各地的遊客留下難忘的夏夜回憶，為今年熱氣球嘉年華再添一場精彩演出。

無人機燈光秀搭配璀璨煙火點亮夜空，民眾驚呼連連、紛紛拿起手機記錄精彩畫面。記者尤聰光／攝影