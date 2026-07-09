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台大金山分院長照大樓動土 童子瑋：基隆與北海岸長照要跨區域整合

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台大醫院分院長照大樓動土，童子瑋：基隆與北海岸長照要跨區域整合。記者游明煌／攝影
台大醫院分院長照大樓動土，童子瑋：基隆與北海岸長照要跨區域整合。記者游明煌／攝影

台大醫院金山分院今天舉辦「長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮」，民進黨基隆市長參選人議長童子瑋出席。他表示，基隆與北海岸生活圈關係緊密，未來醫療與長照服務不能只靠單一城市獨立面對，而應由中央、地方、醫院體系與長照體系共同合作，積極輔導長照機構導入智慧科技。

童子瑋表示，基隆和北海岸生活圈非常接近，許多長輩的醫療、照護與復健需求，其實不是單一城市可以獨立處理的問題，經常需要跨區域、跨體系整合。而臺大醫院金山分院推動長照暨醫療綜合大樓新建工程，就是非常重要的示範，也讓大家看到，未來醫療服務不能只停留在「看病」，而是要朝向急性醫療、復健照護、長期照顧與在地安老整合前進。

童子瑋說，在高齡化社會下，中央已經提出長照3.0升級規劃，未來地方政府更要加速承接與落實。他認為，基隆應該積極輔導長照機構導入智慧科技，讓照顧更精準、更省人力，也讓第一線照顧人員把心力用在最需要人的地方。未來的長照，不只是床位增加而已，更要提升照顧品質、減輕照顧者壓力、維持被照顧者尊嚴，也讓家屬更加安心。

童子瑋指出，醫療資源升級是他持續關注的重要課題。這段時間，他已經和許多醫界、長照界及專業人士深入交換意見，完成一系列醫療與長照政策的整體規劃，下個月就會正式向基隆市民完整報告醫療與長照願景，也希望未來能和中央、醫療體系及地方政府共同合作，讓基隆市民獲得更完整、更便利、更有品質的醫療與照護服務。

童子瑋還說，長照暨醫療綜合大樓在金山分院動土，代表醫療體系的一大進步，也能整合醫療、長照、復健與社區支持，這正是未來高齡社會最需要的方向。他也特別感謝賴清德總統長期重視醫療與長照政策，以及台大校方及台大醫院，讓這項工程能夠一步一步往前推進。

台大醫院分院長照大樓動土，童子瑋：基隆與北海岸長照要跨區域整合。記者游明煌／翻攝
台大醫院分院長照大樓動土，童子瑋：基隆與北海岸長照要跨區域整合。記者游明煌／翻攝

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