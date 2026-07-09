巴威逼近 蘭嶼掀4.5米巨浪！果農搶收LV夏雪芒果 東博展館同步防颱

強颱巴威逐漸逼近台灣，外圍環流影響台東，東部海域風浪明顯增強，蘭嶼今天掀起約4.5公尺大浪，沿岸浪花不斷拍打岸際，漁民提前加固船隻、完成防颱準備。本島農民則把握風雨來臨前搶收被譽為「芒果界LV」的夏雪芒果，避免一季心血因強風豪雨受損；而正在舉行的2026台東博覽會各展館，也同步啟動防颱措施，全面檢查展場設施與安全。

蘭嶼沿海今天可見長浪翻湧，海面風勢逐漸增強，當地漁民忙著巡視船隻，將纜繩重新固定、補強防護。漁民表示，離島最怕颱風帶來強風長浪，尤其船隻停靠安全攸關生計，「颱風還沒來，該做的準備不能等」。

受到外圍環流影響，蘭嶼海浪高度持續增加，沿岸浪高一度達4.5公尺。島上居民表示，目前雖無明顯災情，但颱風路徑仍有變化，大家都提高警覺，提前做好防颱準備。

除了海上防颱，台東農業也進入搶收時間。芒果產區農民趕在風雨前採收夏雪芒果，降低落果及品質受損風險。農民表示，夏雪芒果培育期長、產量少，每顆果實都是一年心血，「最怕強風把果子打落，或雨水造成裂果，辛苦一年可能瞬間歸零。」

受到矚目的2026台東博覽會各主題展館，也提前啟動防颱應變。工作人員針對展館周邊設施、臨時建物、戶外裝置藝術及相關設備進行巡檢，加強固定措施，並盤點雨具、抽水設備及緊急應變物資，確保颱風期間展場安全。

東博展館工作人員表示，目前各項防護工作依照防颱標準進行，除了避免設備受損，也希望保障後續參觀民眾安全，將颱風可能造成的影響降到最低。

台電公司也同步啟動防颱整備，針對供電設備、線路及搶修人力提前部署，並提醒民眾留意颱風期間可能發生的停電情況，如有異常可即時通報。

氣象單位提醒，隨著巴威颱風接近，東部及南部地區將受到外圍環流影響，沿海風浪增強、山區雨勢增加，民眾及農漁業應持續關注最新資訊，提前完成各項防颱措施。

2026台東博覽會各展館啟動防颱整備，工作人員檢查戶外設施及展場設備，降低颱風可能造成的影響。記者尤聰光／攝影

台電人員提前進行防颱整備，盤點搶修機具與人力，為颱風期間供電穩定做好準備。圖／讀者提供