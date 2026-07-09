花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量逼近7成！「日本水位計」抵台投入雙重監測

強颱「巴威」可能帶來強風豪雨，為精準掌握水位變化，林業及自然保育署自上月底在萬里溪堰塞湖投放水位計後，今天再度布設日本引進的第二代投入式浮標水位計，建立雙重監測備援機制，全天候每10分鐘回傳水位資料；目前蓄水率逼近7成，若雨量達標或發布海、陸警，就發布警戒。

花蓮分署獲得國立成功大學防災研究中心協助，從日本引入第二代投入式浮標水位計，昨天下午才空運抵達桃園國際機場，立即送到花蓮，今天一早由空勤總隊直升機及特搜、成大防災研究中心人員出動，上午7時20分安裝完畢，立即啟用。

花蓮分署表示，萬里溪堰塞湖位於中央山脈深谷，起初仰賴無人機空拍影像判讀，上月28日投放水位計後，今天再投放第二組投入式浮標水位計，兩組高精度水位監測設備都是透過衛星通訊，24小時不間斷運作，每10分鐘自動回傳一次水位資料，可交叉比對監測結果，提高資料可靠度及系統備援能力，更精確掌握湖區水位變化。

截至今天上午8時，萬里溪堰塞湖蓄水量約356萬噸，蓄水率69.8%，湖面水位高程為1076.51公尺。今天上午7時20分也同步空拍巡查，比對分析堰塞湖壩體及整體地形沒有明顯變化，壩體沒有滲流等異常情形，整體穩定。

「巴威」颱風今天可能發布海警，花蓮分署表示，若中央氣象署雨量預報推估堰塞湖將於24小時內溢流或發布海上颱風警報，就會發布黃色警戒，若預估12小時內可能溢流或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒。

花蓮萬里溪堰塞湖今天監測數據，蓄水量已逼近7成。圖 ／林業署花蓮分署提供