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影／巴威颱風來勢洶洶 宜蘭三星農民搶收農作物

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
宜蘭三星的蔥農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收三星蔥。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的蔥農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收三星蔥。記者邱德祥／攝影

巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱，迎風面基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，而午後在南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。隨著水氣增加，晚起桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，有零星陣雨出現。宜蘭三星的果農趁著颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨，成熟的稻田也加緊採收，以免心血白費。

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強烈颱風巴威今天凌晨2時的中心位置在那霸南南東方1000公里之處（鵝鑾鼻東南東方1140公里之處），以每小時21公里速度，向西北進行，在菲律賓東方海面及巴士海峽航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。明天至周六巴威颱風及其外圍環流影響，明天白天迎風面北部、宜蘭地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，雨勢愈晚愈明顯，而其他地區降雨機率亦增加。明晚至周六白天颱風最為接近，各地有局部短暫陣雨或雷雨，尤其北部、宜蘭地區及中南部山區雨勢明顯，有陣雨或雷雨並有局部大雨或豪雨，其中台中以北山區易有長延時強降雨出現，局部來到豪雨等級以上，而中部地區及花蓮山區亦有局部大雨出現的機率，各地風雨明顯。周六晚起隨著颱風進入中國大陸，風雨逐漸趨緩。

宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影

宜蘭三星的農田趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收稻子。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的農田趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收稻子。記者邱德祥／攝影

宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影

宜蘭三星的農田趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收稻子。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的農田趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收稻子。記者邱德祥／攝影

宜蘭三星的農夫趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收農作物。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的農夫趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收農作物。記者邱德祥／攝影

宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影
宜蘭三星的果農趁著巴威颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨。記者邱德祥／攝影

巴威颱風

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