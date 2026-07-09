強颱巴威攪局！長浪直撲卑南溪口 阿美族馬當部落海祭撤營不停祭

暑假展開，台東縣各原住民族歲時祭儀陸續登場，台東市阿美族馬當（Matang）部落一年一度海祭也於卑南溪出海口舉行。然而，隨著強烈颱風巴威逐漸逼近，海象在短時間內急遽變化，今天凌晨一道道長浪不斷拍上岸，原本搭設在沙灘上的營地開始受到海水侵襲，部落長老立即召集各年齡階層，決定預警性撤離至中華大橋下方安全地帶，所幸全程平安，祭儀也依循傳統持續進行。

馬當部落族人、縣長參選人李吳穎智表示，海祭依照傳統舉辦三天兩夜，今年共有4個年齡階層在卑南溪口海邊紮營，前兩天天氣與海況都相當平穩，直到颱風接近，凌晨海浪突然變大，海水一路湧上沙灘。

「長老看到海況變化後，第一時間就決定撤到安全的地方。」李吳穎智說，海祭雖然重要，但部落始終把族人的安全放在第一位，「祖先留下來的不只是祭儀，更教導我們要懂得敬畏大自然，知道什麼時候該堅持，也知道什麼時候該退一步。」

出席參與活動的議員陳政宗表示，當時正和自己年齡階層一起參與海祭，大家圍坐聊天、分享食物，氣氛十分熱絡，約凌晨12點多開始，接連幾波長浪拍打上岸，大家立刻察覺海況不對勁。

「活動決策者沒有等到危險發生，而是先做預防性撤離。」陳政宗表示，所有人依照指揮迅速移動，沒有人驚慌，也沒有人受傷，「海祭是團結的活動，遇到突發狀況更能看見大家彼此照顧、互相合作。」

一名青年族人說，當時看見海浪越來越靠近帳棚，心裡難免緊張，但聽見長老一聲招呼，大家沒有任何遲疑，立刻一起收拾營地，「從小參加海祭，長輩一直教我們，大海值得尊敬，不要和自然逞強」。

另一位參與祭儀的族人也說，撤離時沒有人抱怨，反而有人笑著說「海祭不是挑戰大海，而是感謝大海。」大家相信，只要彼此平安，祭儀就能繼續完成，文化也能一代代傳承下去。

耆老表示，海祭是馬當部落一年當中極為重要的傳統祭儀，也是豐年祭前的重要儀式，族人藉由祭拜海洋、祖靈與天地自然，祈求出海平安、漁獲豐收、部落安康，也期盼青年世代承接文化責任，延續阿美族與海洋共生共榮的精神。

這場海祭雖然遇上強颱巴威攪局，但族人沒有因此中斷祭儀，而是在尊重自然、守護生命安全的前提下完成儀式。對馬當部落而言，這不只是一次因應天候的撤離，更是一堂世代共同學習、敬畏海洋與守護文化的生命課程。