快訊

晚上運動會睡不著嗎？新研究揭真正影響睡眠的是這1類運動

大讚台灣旅客高素質！整理完才退房 日民宿感動：像沒住過人

半導體風雲／Q2毛利率有望超越台積 南亞科準超級循環

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威攪局！長浪直撲卑南溪口 阿美族馬當部落海祭撤營不停祭

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東市阿美族馬當部落依循傳統在卑南溪出海口舉行海祭，族人透過祭儀向海洋、祖靈表達感恩，祈求出海平安、漁獲豐收及部落安康。圖／讀者提供
台東市阿美族馬當部落依循傳統在卑南溪出海口舉行海祭，族人透過祭儀向海洋、祖靈表達感恩，祈求出海平安、漁獲豐收及部落安康。圖／讀者提供

暑假展開，台東縣各原住民族歲時祭儀陸續登場，台東市阿美族馬當（Matang）部落一年一度海祭也於卑南溪出海口舉行。然而，隨著強烈颱風巴威逐漸逼近，海象在短時間內急遽變化，今天凌晨一道道長浪不斷拍上岸，原本搭設在沙灘上的營地開始受到海水侵襲，部落長老立即召集各年齡階層，決定預警性撤離至中華大橋下方安全地帶，所幸全程平安，祭儀也依循傳統持續進行。

馬當部落族人、縣長參選人李吳穎智表示，海祭依照傳統舉辦三天兩夜，今年共有4個年齡階層在卑南溪口海邊紮營，前兩天天氣與海況都相當平穩，直到颱風接近，凌晨海浪突然變大，海水一路湧上沙灘。

「長老看到海況變化後，第一時間就決定撤到安全的地方。」李吳穎智說，海祭雖然重要，但部落始終把族人的安全放在第一位，「祖先留下來的不只是祭儀，更教導我們要懂得敬畏大自然，知道什麼時候該堅持，也知道什麼時候該退一步。」

出席參與活動的議員陳政宗表示，當時正和自己年齡階層一起參與海祭，大家圍坐聊天、分享食物，氣氛十分熱絡，約凌晨12點多開始，接連幾波長浪拍打上岸，大家立刻察覺海況不對勁。

「活動決策者沒有等到危險發生，而是先做預防性撤離。」陳政宗表示，所有人依照指揮迅速移動，沒有人驚慌，也沒有人受傷，「海祭是團結的活動，遇到突發狀況更能看見大家彼此照顧、互相合作。」

一名青年族人說，當時看見海浪越來越靠近帳棚，心裡難免緊張，但聽見長老一聲招呼，大家沒有任何遲疑，立刻一起收拾營地，「從小參加海祭，長輩一直教我們，大海值得尊敬，不要和自然逞強」。

另一位參與祭儀的族人也說，撤離時沒有人抱怨，反而有人笑著說「海祭不是挑戰大海，而是感謝大海。」大家相信，只要彼此平安，祭儀就能繼續完成，文化也能一代代傳承下去。

耆老表示，海祭是馬當部落一年當中極為重要的傳統祭儀，也是豐年祭前的重要儀式，族人藉由祭拜海洋、祖靈與天地自然，祈求出海平安、漁獲豐收、部落安康，也期盼青年世代承接文化責任，延續阿美族與海洋共生共榮的精神。

這場海祭雖然遇上強颱巴威攪局，但族人沒有因此中斷祭儀，而是在尊重自然、守護生命安全的前提下完成儀式。對馬當部落而言，這不只是一次因應天候的撤離，更是一堂世代共同學習、敬畏海洋與守護文化的生命課程。

強颱巴威逼近，今天凌晨海浪逐漸逼近營地後，馬當部落各年齡階層族人相互協助搬運帳棚及祭儀用品，展現團結互助精神。圖／讀者提供
強颱巴威逼近，今天凌晨海浪逐漸逼近營地後，馬當部落各年齡階層族人相互協助搬運帳棚及祭儀用品，展現團結互助精神。圖／讀者提供

阿美族 巴威

延伸閱讀

強颱巴威逼近！農民「不跟天公伯賭」搶收作物 綠島、蘭嶼遊客急返台

「跟颱風賽跑」全台農民搶收

三年一科東港迎王平安祭典明年登場 造價千萬王船今開光點睛

台東人流傳颱風前兆！看到「它」大票人驚呼要來了：真的準

相關新聞

強颱巴威進逼 堰塞湖和土石流威脅 花蓮2鄉鎮將撤近900人

強颱巴威恐帶來致災性強風豪雨，花蓮中區的鳳林鎮、萬榮鄉，面臨馬太鞍溪上游2億多立方土石、萬里溪堰塞湖，以及土石流威脅的三重夾擊，匡列3類保全戶近900人，因各有不同警戒標準，兩鄉鎮公所決定料敵從寬，以堰塞湖警戒值為基準，一旦雨量超標或發布海警，3類保全戶全數撤離。

影／巴威颱風來勢洶洶 宜蘭三星農民搶收農作物

巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署表示，今天各地仍為多雲到晴、高溫炎熱，迎風面基隆北海岸不定時有零星短暫陣雨，而午後在南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。隨著水氣增加，晚起桃園以北及宜蘭地區降雨機率提高，有零星陣雨出現。宜蘭三星的果農趁著颱風來臨前的空檔，趕緊搶收上將梨，成熟的稻田也加緊採收，以免心血白費。

強颱巴威攪局！長浪直撲卑南溪口 阿美族馬當部落海祭撤營不停祭

暑假展開，台東縣各原住民族歲時祭儀陸續登場，台東市阿美族馬當（Matang）部落一年一度海祭也於卑南溪出海口舉行。然而，隨著強烈颱風巴威逐漸逼近，海象在短時間內急遽變化，今天凌晨一道道長浪不斷拍上岸，原本搭設在沙灘上的營地開始受到海水侵襲，部落長老立即召集各年齡階層，決定預警性撤離至中華大橋下方安全地帶，所幸全程平安，祭儀也依循傳統持續進行。

影／沒有獎金、不拚勝負 環島棋士騎單車串連棋友 讓圍棋走出教室

自行車環島推廣圍棋「環島棋士」陳柏涵，在單車環島途中與在地棋友交流對弈，「以棋會友」，陳柏涵說，騎單車要一步一步前進，圍棋更需一步一步思考，透過環島，讓大眾看見，圍棋不只是競技，更是一種生活方式。

基隆名人幼兒園集體虐童 市府廢止設立許可

基隆市七堵區私立「名人」幼兒園教保員涉集體虐童，負責人林賢章、劉姓園長及四名教保員前天被移送法辦，各以十到廿萬元不等交保。市府昨公布第二階段行政調查結果，認定有集體不當對待行為，違反「教保服務人員條例」，違法情節重大，宣布廢止設立許可。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。