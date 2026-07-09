強颱巴威進逼 堰塞湖和土石流威脅 花蓮2鄉鎮將撤近900人

強颱巴威恐帶來致災性強風豪雨，花蓮中區的鳳林鎮、萬榮鄉，面臨馬太鞍溪上游2億多立方土石、萬里溪堰塞湖，以及土石流威脅的三重夾擊，匡列3類保全戶近900人，因各有不同警戒標準，兩鄉鎮公所決定料敵從寬，以堰塞湖警戒值為基準，一旦雨量超標或發布海警，3類保全戶全數撤離。

萬里溪堰塞湖蓄水量約344.24萬立方公尺，占總庫容量67.5%，馬太鞍溪上游堆積約2.4億立方公尺土砂，一旦颱風帶來大雨，前者可能溢流，後者也有形成新生堰塞湖或土砂沖刷的風險，雨量達標或颱風警報就會發布警戒。

「全鄉六村都有事」，萬榮鄉長梁光明說，明利村列入馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖警戒範圍，其他村也有土石流潛勢區，6村都有保全戶。

公所統計，馬太鞍溪保全戶共18戶、51人，有49人要依親，另兩人安置在鄉立幼兒園；堰塞湖保全戶經重新調查共80人，預計60人依親、17人收容在明利國小，另一名洗腎及兩名臥床者會妥善安置。

梁光明表示，3類保全戶加總約500多人，已在各村備好收容所，也與警、消、衛生單位等密切聯繫，只要黃色警戒發布，就會全數要求撤離，颱風要來了，絕不能掉以輕心。

鳳林鎮同樣也包括馬太鞍溪、萬里溪堰塞湖及土石流潛勢區3類保全戶，鎮公所統計共155戶319人需要撤離，依過去經驗，多數選擇依親，將開設兩個收容所，預估4小時內可完成。

鎮公所表示，因3類災害的警戒標準都不一樣，以萬里溪堰塞湖最低，只要雨量預測24小時內可能溢流或發布海上警報，就會發布黃色警戒，為了避免公所人員每次在不同災害發布警報就得撤離，疲於奔命，已經與中央討論過，只要有黃色警戒發布，3類300多名保全戶都要同步撤離。

光復鄉則列入馬太鞍溪警戒範圍，鄉公所還在清查撤離人數。