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颱風巴威逼近 花蓮堰塞湖下游3鄉鎮待命撤離

中央社／ 花蓮縣8日電

強颱巴威逼近，考量挾帶雨勢可能造成花蓮萬里溪堰塞湖溢流，甚至讓馬太鞍溪上游再新生成堰塞湖，位處下游的光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮公所不敢大意，提前啟動保全戶清查，達警戒值將啟動撤離。

由於颱風巴威可能在花蓮山區帶來較大降雨，造成萬里溪堰塞湖溢流，農業部將依據氣象署雨量預報，若堰塞湖推估將於24小時內溢流，或氣象署發布海上颱風警報，將發布黃色警戒；若預估12小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則將發布紅色警戒。

花蓮縣長徐榛蔚今天坐鎮縣府召開颱風整備工作會議，指示各局處投入整備工作，提醒各公所若有防災設備、車輛、兵力等，及早規劃並提出需求。

鳳林鎮公所表示，鎮內共有馬太鞍溪保全戶、萬里溪堰塞湖保全戶及土石流潛勢溪流保全戶，扣除重疊戶數，目前掌握應撤離戶數155戶、319人，仍持續調查收容人數。

鳳林鎮公所表示，3種保全戶警戒標準不同，為避免撤離人員疲於奔命，只要警戒標準最低的「萬里溪堰塞湖」發布黃色警戒，就會同時啟動3種保全戶撤離工作，預估4小時內完成撤離工作。

萬榮鄉同樣也有3種災害保全戶，鄉長梁光明說，「全鄉6個村都有事」，預計將撤離500多人，開設8處收容處所，因大多鄉民選擇依親或提前離開住家，將持續清查實際撤離人數。

梁光明說，撤離工作經常執行，鄉民配合度都很高，目前收容物資、撤離工作都準備好，預計任一警戒發布黃色警戒後，就會全數啟動撤離，並在天黑前完成，安置保全戶。

光復鄉公所表示，撤離戶數及人數，仍在統計。

馬太鞍溪舊堰塞湖區目前幾乎已無蓄水，但壩區、崩塌區及河道堆積約2.4億立方公尺土砂，仍有形成新生堰塞湖及不安定土砂大量下移的潛在風險。

林業保育署花蓮分署表示，依馬太鞍溪上游集水區雨量監測，前72小時及未來48小時預測雨量達400毫米以上，會發布黃色警戒；前72小時及未來24小時達400毫米以上就會發布紅色警戒。

花蓮分署表示，考量強颱巴威可能夾帶強降雨，警戒區域會假設新生100萬立方公尺以上堰塞湖伴隨潰決，以影響範圍最大警戒範圍發布。

巴威 花蓮 馬太鞍溪

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