颱風巴威逼近基隆遊艇吊上岸 謝國樑視察抽水站

颱風巴威逼近，基隆市長謝國樑今天視察東4碼頭抽水站防汛整備，要求團隊落實各項防颱措施，全力將災害降到最低。八斗子遊艇泊區預計今天將32艘遊艇吊上岸防颱。

謝國樑表示，颱風防災工作必須超前部署，市府已要求各單位完成防汛整備。不論是抽水站、雨水下水道、區域排水或易積淹水熱點，都必須逐一完成巡檢與整備，並密切掌握颱風最新動態，隨時啟動應變機制。

基隆市工務處指出，為提升整體防洪能力，已完成大武崙溪等6條市管區域排水河道整理，全長38.58公里並完成清淤732立方公尺。全市雨水下水道排水箱涵及涵管清淤1萬1948公尺、除草4800公尺，以維持排水順暢。

抽水設施方面，工務處表示，基隆河沿岸堵南等16座抽水站及市區東4等7座抽水站都完成檢查，運作正常。市府備妥6部大型移動式抽水機，其中2部已部署於大武崙溪的武嶺街口及東4碼頭，將視水位變化執行抽排。

此外，去年10月受東北季風與颱風影響，八斗子遊艇泊區外海域掀起長浪，巨浪越過防波堤打入泊區，造成3艘船舶沉沒及1艘半沉。船主王銘祥指出，這次颱風巴威來襲，船主都很擔心，預計今天會將32艘遊艇吊上岸，營運商亞果公司會提供場地置放遊艇。