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台東知本射馬干排水工程惹議 縣府：目的是防洪不是消滅濕地

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東知本射馬干排水改善工程持續推動，縣府強調將依實際水文條件滾動檢討，兼顧治水與生態保育。圖／台東縣政府提供
台東知本射馬干排水改善工程持續推動，縣府強調將依實際水文條件滾動檢討，兼顧治水與生態保育。圖／台東縣政府提供

荒野保護協會和中華民國野鳥學會等民間團體，日前開記者會表示，台東知本濕地因縣府不當的排水工程引走水源，淪為一片乾涸的荒蕪之地，呼籲縣府亡羊補牢、即刻引水回流知本濕地。縣府今表示，防洪治理刻不容緩，推動工程是保障居民生命財產安全，並非打造人工濕地，也不是刻意改變自然環境。

縣府指出，外界所稱的「知本濕地」，其實是射馬干排水出海口因上游土砂淤積、排水宣洩不良及豪雨漫流等因素，長年自然形成的積水低地。隨著地形逐漸抬升、陸化，加上降雨型態改變，其範圍及水文條件持續演變，不宜將多年自然變遷簡化歸因於單一工程。

射馬干排水改善工程的重點，在於恢復排水通洪能力，改善聚落、道路及周邊約20公頃農地長期積淹水問題，讓洪水能順利排入海中，降低颱風豪雨帶來的災害風險，而非以人為方式維持積水低地的固定樣貌。

建設處說明，工程規畫已依生態檢核「迴避」原則調整配置，避開積水低地主要區域，兼顧防洪安全與自然環境。近期因降雨偏少，現場水量不足，已加設橫向擋水土堤，後續將持續觀察颱洪期間水流情形，依實際水文條件滾動檢討及調整工程措施。

縣府強調，自然生態不只有濕地一種樣貌，隨著自然演替形成的草地、灌叢等棲地，同樣具有生態價值。未來將持續秉持「治水優先、不作人工濕地、尊重自然演化、科學治理」四大原則，在防洪安全、自然環境及地方永續發展之間取得平衡。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維指知本濕地是國際重要野鳥棲地，220種以上鳥種居台東野鳥熱點之冠，同時孕育留鳥與候鳥，充分體現地景多元性。

荒野台東分會表示，縣府2023年底與生態團體和部落達成共識，常流水與一般降雨時由右岸缺口往濕地流，斥資千餘萬元的射馬干大排延伸工程未做生態檢核，更築土牆阻斷水源，增加海水倒灌風險，盼縣府履行承諾，拆除靠近濕地這側土牆，讓水重新滋潤土地。

濕地 台東 荒野保護協會

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