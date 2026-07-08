高鐵延伸宜蘭雜音多 民團籲重評估直鐵可能 林國漳：不可能回頭

高鐵延伸宜蘭計畫案進入行政院核定階段，但雜音仍多，民團更認為直鐵篩事多數民意支持方向，民進黨北北宜桃縣市首長參選人今出席民團交通改革連署書簽署記者會，宜蘭縣長參選人林國漳被問到該問題表示，高鐵延伸宜蘭是中央目前方向，若改直鐵仍需重啟環評更耗時，「不可能再回頭」。

下一代人本交通促進會今邀請民進黨台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰、宜蘭縣長參選人林國漳等人共同簽署交通改革承諾書，促進會理事長王晉謙表示承諾書主要有5項訴求包含完成標線人行道轉型計畫、建立實質通學區、提出道路空間改善確切時程、公車電子到站顯示系統普及化、以人為本軌道建設與大眾運輸整合。

沈伯洋也提到，台北市現階段交通傷亡人數每年約有3萬人，距離願景仍有很大段距離，通學路安全更是重中之重，人行道也不夠連貫，很多家長帶小孩推娃娃車遇到人行道中斷，孩童安全也會是接下來規畫重點；蘇巧慧也說，新北市有山有海，偏鄉學童安全也是他很關心事情，很多偏鄉道路會與產業道路合併，導致行人與大車搶道，相當危險，若擔任市長也會針對該部分加強改善。

黃世杰也表示，作為3歲小來的爸爸非常擔心小孩在路上通學的人行空間是否安全，縣市首長應具備整體規畫責任，不應只依賴地方民代一個點一個點會勘局部改善，更應串聯共同生活圈將捷運路網應整合，給民眾方便安全環境；林國漳也說，宜蘭大眾運輸匱乏，遊客或縣民若沒開車「幾乎是沒有腳」，他表示若擔任縣長將在宜蘭五大轉運站建置YouBike系統推動綠色運輸，也會全面檢討危險路段與紅綠燈秒數設置。

林也被問到近日高鐵延伸宜蘭議題，不過被民團批評缺乏配套，認為直鐵才是民眾支持方案，林表示，目前高鐵延伸的環評已經通過，正待行政院核定，若要重啟北宜直鐵方案，還要重啟環評耗時過長，「不可能再回頭去走直鐵的方向」，且也必須考量宜蘭人前往中南部及未來環島高鐵的路網完整需求，應用長遠、全台灣角度來看。