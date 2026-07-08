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美國人餐桌上鳳梨罐頭來自台東 東博揭密鳳梨罐頭王國傳奇
2026台東博覽會正式開展，最受矚目的展館之一「記憶提取所：我們有滋有味的生活」，帶領民眾穿越時光，重返台東百年生活記憶。其中，一段關於台東鳳梨罐頭的故事，更讓不少參觀民眾驚呼「原來以前美國人吃的鳳梨罐頭，竟然來自台東！」
展館透過老照片、文物與歷史資料，重現台東鳳梨產業的黃金年代。根據國家發展委員會檔案管理局資料，政府當年為開發東部地區，積極鼓勵農民開墾荒地種植鳳梨，並規畫興建現代化鳳梨罐頭工廠。1957年，台灣糖業股份有限公司在美援資金支持下，於台東糖廠設立占地數十公頃的鳳梨工場，並於同年底開始生產「糖鳳牌（Taisuco）」鳳梨罐頭，產品外銷世界各地。
為了確保穩定供應原料，台糖自1958年起推動五年期鳳梨保證產量示範耕種計畫，希望達成五年三次收成50公噸，甚至挑戰80公噸的目標，讓東部鳳梨源源不絕送進工廠製成罐頭。
當年鳳梨收成後，由農民以牛車、小火車載運至工廠，經過清洗、脫皮、去心、人工修整、切片、裝罐、注入糖水、封罐、高溫殺菌等層層程序，再由化驗室抽樣檢驗品質，最後貼標、裝箱，依照訂單外銷至海內外市場。
盛產季節更是工廠最忙碌的時刻。台糖遠從台東各鄉鎮招募女作業員，提供宿舍、交通車及三餐，採晝夜兩班制生產，一個班次便需要上千名人力投入作業。廠區內機器聲不停歇，廠外則是上下班人潮與車流交織，成為當時台東最繁榮的產業景象之一。
展館也透過影像與文物，讓民眾看見這段曾經輝煌卻逐漸淡出記憶的歷史。不少參觀民眾駐足許久，從一罐鳳梨罐頭、一張老照片，重新認識台東如何憑藉土地與農民的辛勞，打造出享譽國際的鳳梨罐頭王國，也見證台東產業發展的重要里程碑。
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