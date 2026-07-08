宜蘭河川疏濬變金流創三贏 公共造產全國奪冠

宜蘭縣府河川疏濬土石採取事業「採售分離、即採即售」，還有全國唯一公部門直營的營建剩餘土石方再利用處理場，去年賺進超過四億元，今年提撥八千多萬元給鄉鎮，獲內政部公共造產成績考評全國第一，連續十二年名列全國前三名。

內政部日前舉辦公共造產研習暨績優表揚觀摩，宜蘭縣以九十五分拿下第一。內政部指出，宜蘭首創河川疏濬土石採取事業即採即售的透明機制，搭配雲端作業與智慧監管系統，將河川疏濬從防洪整治轉化為穩定財政收益，深耕逾廿年展現扎實成果，樹立標竿。

縣府民政處長張謙祥昨在縣務會議中獻獎。民政處表示，去年河川疏濬事業盈餘逾四億元，是縣府公共造產最大主力，縣府首創全國唯一公部門直營的「營建剩餘土石方再利用處理場」，兼顧資源循環利用與經濟效益，開創多元價值，作業模式吸引外縣市效仿。

縣府依宜蘭縣公共造產基金回饋金設置及運用辦法，今年提撥八二二七萬元回饋金給受疏濬作業影響的鄉鎮，支持地方建設與觀光發展，讓疏濬效益擴大到鄉里。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭把河川變財源、把治理當事業，走出一條河川治理、縣庫創收、地方共榮的「三贏」，未來將持續精進管理制度，讓公共資源效益最大化，延續優良表現。