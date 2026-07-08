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林建榮接掌國民黨宜縣黨部 黨務選務合一

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨宜蘭縣黨部由前副縣長林建榮（右五）接任黨部主委。林建榮目前也擔任縣長參選人吳宗憲的競選總部主委，有利黨務與選務密切配合，衝刺選舉。圖／吳宗憲競總提供
國民黨宜蘭縣黨部由前副縣長林建榮（右五）接任黨部主委。林建榮目前也擔任縣長參選人吳宗憲的競選總部主委，有利黨務與選務密切配合，衝刺選舉。圖／吳宗憲競總提供

國民黨昨發布宜蘭縣黨部主任委員人事任命，現任主委林明昌多次向黨中央請辭，黨主席鄭麗文慰留不成勉予同意，改由宜蘭前副縣長林建榮接任。林建榮目前擔任縣長參選人吳宗憲競選總部主委，地方認為有利黨務、選務二合一，他表示，未來將整合黨員與黨部投入更多力量，全力衝刺五合一選舉。

林明昌去年歷經反罷免幽靈人口連署案，遭檢調偵辦後交保，當時家人就勸他辭去主委，過年後又傳出林明昌只想做到今年五月，一度有意交棒給議長張勝德，但張勝德自己要拚戰縣議員選舉，並無意願。

因為是選舉年，不好臨陣換將，黨中央擔心臨時更動主委恐影響選務推動，但也有人認為，目前看起來藍營縣黨部推動選戰所投入的力量，遠遠不及民進黨的龐大動員，沒錢沒人，使得藍營參選人各自努力，因林明昌堅持不想再擔任縣黨部主委，黨中央最後同意辭職。

接掌主委的林建榮曾經擔任過宜蘭市長、立法委員、宜蘭縣副縣長，行政歷練完整、地方服務扎實，並具有豐富的選舉輔選經驗，對宜蘭政情及黨務運作相當熟悉。

據了解，林建榮最近幾個月陪同縣長參選人吳宗憲深入基層，拜訪各團體意見領袖及地方頭人，而且他又擔任吳宗憲競選總部主任委員，造勢場合經常見其站台身影，適合由他接下黨職，未來黨務與選務更加密切合作，團結黨員擴大更強輔選力量。

林明昌轉任政策會副執行長協助整合地方力量、強化組織動員，爭取年底五合一選舉最佳成績。

宜蘭 宜蘭縣 國民黨 鄭麗文 張勝德 吳宗憲

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