影／宜蘭引進首座「AI萌寵樂園」！金東商場超萌機器狗互動限時特惠

宜蘭親子娛樂結合科技再升級，金東購物商場攜手空氣島文創，引進全台首創的常設「AI機器狗互動遊樂園」，現場打造一座科技萌寵館，讓大小朋友能在專人指導下，近距離操作智慧機器狗，為宜蘭注入科技互動新風潮。

議長張勝德、市長陳美玲、縣府工策會總幹事羅文清及多位縣議員昨天參加開幕儀式，與萌寵機器狗互動時童心大發，直呼有趣、可愛。此次採用的是上緯智聯自有品牌台智寶（TaiiBot）機器狗與機器熊貓，以「空氣島-科技萌寵館」品牌進駐。

上緯智聯業務部協理謝明達指出，這種將AI與機器人結合的「物理AI」落地概念，連台北、台中等大都市都尚未出現，宜蘭金東購物商場是全台第一個常設據點，台智寶機器狗與機器熊貓具備自主移動、智慧感知及人機互動等技術。

謝明達強調，團隊的想法是將科技轉化為溫暖，透過物理操作超萌的機器狗與熊貓，培養孩子的觀察力與學習力，讓AI和機器人也可以陪伴孩子一起長大。

市長陳美玲與議長張勝德都認為，人類生活越來越離不開科技，宜蘭縣近年來也積極推動科技教育，希望透過更多體驗機會，讓孩子從小接觸AI、善用科技。

為慶祝開幕，商場特別推出超值優惠，民眾憑「宜蘭童樂親子館」當日門票，即可用150元優惠價加購原價400元體驗行程；10分鐘體驗內容包含專人教學與闖關挑戰，挑戰成功還能獲得專屬拍貼紀念，售完為止。

金東購物商場董事長林惠鈺表示，商場提供各式生活用品、美妝百貨及餐飲美食，以全齡共享為核心，此次引進「空氣島-科技萌寵館」，打造AI機器狗的常設互動遊樂園，預計將成為宜蘭最新的科技親子地標，帶給在地民眾與遊客豐富多元的休閒新體驗。

科技萌寵館是一座有趣的AI機器狗互動遊樂園，可以近距離操作智慧機器狗、機器熊貓，開創宜蘭遊戲科技互動新風潮。記者戴永華／攝影

機器熊貓會與人們互動握手，連宜蘭市長陳美玲都忍不住童心大發，直呼「可愛」。記者戴永華／攝影