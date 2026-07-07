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宜蘭「夏戀礁溪」卡司陣容強 法國馬戲團、西班牙空中芭蕾宜蘭首演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
首度到宜蘭演出的「法國奎達姆斯劇團」結合戲劇、舞蹈與馬戲藝術，擅長在大型街頭遊行與公共劇域演出，街道或廣場就是他們的舞台。圖／主辦單位提供
首度到宜蘭演出的「法國奎達姆斯劇團」結合戲劇、舞蹈與馬戲藝術，擅長在大型街頭遊行與公共劇域演出，街道或廣場就是他們的舞台。圖／主辦單位提供

宜蘭礁溪鄉公所今公布「2026夏戀礁溪、礁心一夏」活動卡司，除了熱氣球光雕秀、即將成真火舞團，還首度請到法國奎達姆斯劇團、西班牙澤尼特空中芭蕾舞團到宜蘭表演，尤其空中芭蕾舞者在數十公尺高空，透過優雅肢體動作，展現驚人的平衡力與團隊表演默契，具有視覺震撼的藝術之美，值得一看。

邁入第四屆的夏戀礁溪、礁心一夏，歷年皆吸引很多國內外遊客共襄盛舉，成為礁溪夏季最具代表的國際藝文活動，同時也向遊客宣導夏季泡湯的養生概念。今年活動7月28日在晚間7時在礁溪國小登場，包括「迷你熱氣球光雕秀」序曲，磅礡音樂與火焰輝映下，超萌迷你熱氣球緩緩升空，光影、火焰與音樂交織出如夢似幻的氛圍。

此外，曾經榮獲全國火舞比賽冠軍舞者郭彥甫與法國達人秀總決賽亞軍蔡宏毅創立的「即將成真火舞團」，帶來原創作品《神火礁溪》透過靈活肢體與磅礡的火舞張力，呈現東方文化底蘊與當代表演藝術交融的魅力。

首度到宜蘭演出的「法國奎達姆斯劇團」融合戲劇、舞蹈與馬戲藝術，該團自成立以來足跡遍及全球50餘國，擅長大型街頭遊行與公共空間劇場，打破演出場域界線，將日常街道與廣場轉化成充滿想像力的藝術舞台。

壓軸演出是享譽國際「西班牙澤尼特空中芭蕾舞團」，該舞團以融合古典芭蕾、高空特技與現代劇場美學聞名，舞者在空中兼顧重力與肢體平衡，在夜空中勾勒出如夢似幻的芭蕾藝術之美，讓人讚嘆。

鄉長張永德表示，礁溪溫泉素有美人湯之稱，交通部觀光署舉辦的「台灣好湯金泉獎」評比，曾連續三屆榮獲「十泉十美獎」金獎殊榮，期盼透過「夏戀礁溪、礁心一夏」結合在地文化與國際演出，打造夏季觀光盛會，積蓄溫泉勝地、接軌國際的城市定位，帶動觀光人潮與產業發展，讓世界看見礁溪。

溫泉水美人舞者是縣政府指定的踩街演出團體，具有在地文化之美，「水美人」與鄉長張永德、鄉民代表會主席游見璋合影。圖／鄉公所提供
溫泉水美人舞者是縣政府指定的踩街演出團體，具有在地文化之美，「水美人」與鄉長張永德、鄉民代表會主席游見璋合影。圖／鄉公所提供

西班牙澤尼特空中芭蕾舞者在數十公尺高空中，透過優雅肢體動作展現驚人的平衡控制與團員默契，兼具藝術美感的視覺震撼演出，值得一看。圖／主辦單位提供
西班牙澤尼特空中芭蕾舞者在數十公尺高空中，透過優雅肢體動作展現驚人的平衡控制與團員默契，兼具藝術美感的視覺震撼演出，值得一看。圖／主辦單位提供

礁溪鄉公所今公布「2026夏戀礁溪、礁心一夏」活動卡司，除了熱氣球光雕秀、即將成真火舞團，還首度請到法國奎達姆斯劇團、西班牙澤尼特空中芭蕾舞團到宜蘭表演。圖／鄉公所提供
礁溪鄉公所今公布「2026夏戀礁溪、礁心一夏」活動卡司，除了熱氣球光雕秀、即將成真火舞團，還首度請到法國奎達姆斯劇團、西班牙澤尼特空中芭蕾舞團到宜蘭表演。圖／鄉公所提供

西班牙澤尼特空中芭蕾舞者在數十公尺高空中，透過優雅肢體動作展現驚人的平衡控制與團員默契，兼具藝術美感的視覺震撼演出，值得一看。圖／主辦單位提供
西班牙澤尼特空中芭蕾舞者在數十公尺高空中，透過優雅肢體動作展現驚人的平衡控制與團員默契，兼具藝術美感的視覺震撼演出，值得一看。圖／主辦單位提供

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