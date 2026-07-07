新市政大樓招商 議員揭數據批「廉政平台攏是假」市府澄清

基隆市政府招商在公有土地興建新市政大樓，成立廉政平台確保過程公開透明。基隆市議員鄭文婷質疑「攏係假」，市府猶如詐騙集團。市府今天表示，廉政平台成立1年2個多月，已開會4次，尊重議員職責，但期盼正確理解法令監督，勿以偏概全，抹煞公務員的努力。

鄭文婷說，廉政平台是法務部廉政署推動的跨域溝通機制，旨在守護國家重大公共建設品質，結合檢察、廉政、調查、工程會及外部專家，排除外界不當干擾。基市府去年成立新市政大樓開發案廉政平台，她就提醒不要成為市府的遮羞布，現在證明不只是替市府遮羞，從頭到尾根本就是假的。

鄭文婷質疑基市府這次玩很大，因為廉政平台單一入口網站的查詢系統顯示，廉政平台開設至今已有100案，運作中的66案，已完成33案，1案政策重新規畫暫緩執行。但系統查詢近4年基隆市政府的案件是0件。

鄭文婷認為，新市政大樓是牽連價值上百億的投資案，市府從頭到尾就是以成立廉政平台的假象，詐騙市民和檢、審等單位的信任，無意中幫市府行詐騙行為。希望市府真正腳踏實地做事，強推的新市政大樓案要就此打住，讓寶貴土地資源回歸到市民共有共享的空間價值。

基市府表示，新市政大樓廉政平台去年1月20日簽奉市長核准，去年4月22日在長榮桂冠酒店宣示成立後，廉政署責由市府政風處自行列管，外界所謂「廉政署廉政平台單一入口網站」，未發現基隆市政府案件，是對分級開設原則有所誤解。

市府說，新市政大樓廉政平台成立至今已召開4次聯繫會議，逐一就開發方式、分回比例及面積、評審原則條件及土地是否得由最優申請人融資等.外界關切事項，充分進行釋疑與討論。

市府表示，透過與會檢察、調查、審計、廉政及透明組織等代表的參與，積極為本市重大建設及市民權益把關，相關資料均公開透明，歡迎各界至本府都市發展處及政風處官網專頁查詢參考。

市府指出，針對各界意見，市府都尊重並虛心參考，後續也將持續依法行政，審慎推動相關程序，並加強對外說明，讓社會各界充分了解案件辦理情形，共同為基隆市政團隊及市民打造安全、永續的新市政大樓及各項建設。