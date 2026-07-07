影／宜蘭國際綠色影展精選25部好片 創作才女吳汶芳任影展大使

2026宜蘭國際綠色影展即將登場，縣政府今天公布影展主題「萬物棲居」，此次精選25部國內外影片，其中13部是台灣首映，開幕片在羅東文化工場播放首映動畫《最後的鯨曲歌手》，邀請創作歌手吳汶芳擔任影展大使在開幕影展獻聲，縣府更貼心準備「小金龜平安符」開幕禮送給民眾。

代理縣長林茂盛表示，環境永續是宜蘭縣長久以來的施政主軸，國際綠色影展自2004年創辦至今邁入第16屆，期盼縣民與大眾透過觀影、社區紮根活動及校園巡迴放映，重新思索人與土地、自然之間的依存關係，進而將這份對環境關懷轉為態度，在日常生活中實踐。

環保局說，「萬物棲居」探討不只是生存，而是所有生命與環境之間的和諧共鳴，7月24日開幕片《最後的鯨曲歌手》（The Last Whale Singer）是台灣首映動畫影片，講述年輕的座頭鯨在海洋生存環境面臨威脅時，用歌聲拯救守護海洋的冒險故事。

今年特別邀請熱愛衝浪、關心海洋環境的創作歌手吳汶芳擔任影展大使，在開幕中獻聲，透過音樂創作、淨灘及海廢再生等行動展現對大自然的關懷。

環保局特別準備開幕禮「小金龜平安符」，這是經過南方澳進安宮媽祖廟過爐祈福，期盼民眾都能獲得媽祖庇佑；主視覺是與宜蘭在地藝術家黃增添老師合作，透過版畫刻印與層層疊色的細緻手感，象徵棲地由山林、海洋、物種與生活記憶堆疊而成。

25部國內外影片中有20部國際影片、5部台灣影片，綠色影展7月24日至9月20日共播放47場次，除了校園巡迴場僅提供師生觀影外，其餘開閉幕場、影城場、戶外特映場及社區行動場都免費入場，影城場及社區行動場因名額有限，建議線上預約，詳細資訊公布在「宜蘭國際綠色影展」臉書官方粉絲，歡迎一起免費看電影，關心我們的環境。

代理縣長林茂盛與「影展大使」吳汶芳合影，吳汶芳將在開幕片影展中獻聲。圖／縣府提供