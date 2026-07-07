捐發票換入場券 7月18日至基隆演藝廳欣賞YOYO家族、佩佩豬、PINGU演出

基隆市政府7月18日在演藝廳舉辦「親子同樂藝起童樂趣基隆」活動，安排「東森YOYO家族」及「佩佩豬」、「PINGU」演出。基隆市稅務局說，捐出今年5-6月或7-8月紙本發票4張，或是雲端發票2張，就可免費兌換1張入場券1張，發票捐贈給公益社福團體，歡迎民眾發揮愛心。

基隆市稅務局今天邀請到YOYO家族「柳丁哥哥」、卡通明星「佩佩豬」現身，與本地幼兒園的小朋友們，帶來超吸睛的動感表演，宣傳今天下午1時起開始接受捐發票兌換「親子同樂藝起童樂趣基隆」的門票。

稅務局說，「親子同樂藝起童樂趣基隆」18日（周六）下午2時，在基隆表演藝術中心演藝廳（文化中心5樓）演出，邀請許多小朋友心目中的超級偶像東森YOYO家族，還有及超人氣卡通明星佩佩豬及PINGU登台，陪伴大小朋友度過一個瘋狂大跳、電力放光的午後時光。

稅務局表示，活動當天除了有YOYO家族6位哥哥姐姐及佩佩豬、PINGU、布麗賓果、光之美少女、假面騎士、彩虹小馬輪番熱力唱跳，劇場外更設有4公尺高的PINGU巨型充氣氣偶打卡點，還辦有獎徵答，相信可以讓大小觀眾驚呼連連、拍照拍不停。

稅務局說，活動憑票入場，民眾捐出今年5-6月、7-8月紙本發票4張或雲端發票2張，就可免費兌換入場券1張，每人限兌4張，數量有限，兌完為止。募集到的發票將全數捐贈給公益社福團體，讓活動一同傳遞愛心與歡樂。

入場券兌換方式分網路兌換與現場兌換：

網路兌換：今天下午1時起可至基隆市稅務局網站的雲端發票專區捐發票兌換（https://gov.tw/zSW），再至市政府或稅務局1樓服務中心領取實體票，或於7月18活動當天中午12點至下午2點，在演藝廳服務台憑兌換紀錄領取實體票。 現場兌換：今天下午1時起的周一至周六上午9點至下午5時（周日及活動當天不提供現場兌換）。兌換地點為基隆市政府1樓服務中心（基隆市中正區義一路1號）、基隆市稅務局1樓服務中心（基隆市安樂路二段162號）。

基隆市政府今天舉辦「親子同樂藝起童樂趣基隆」宣傳活動，民眾可捐雲端兌換入場門票，7月18日至演藝廳欣賞演出。圖／基市府提供

基隆市政府今天舉辦「親子同樂藝起童樂趣基隆」宣傳活動，民眾可捐雲端兌換入場門票，7月18日至演藝廳欣賞演出。圖／基市府提供