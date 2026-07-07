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巴威颱風基隆嚴陣以待 興隆街坍方搶修中謝國樑視察進度

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

「巴威」颱風來勢洶洶，基隆市長謝國樑今天主持防災會議，並前往暖暖區曾發生大規模坍方的興隆街視察。謝國樑提醒各單位和民眾都要做好防颱準備，市府也會依風雨預測數據，適時宣布上課或放假規定，確保民眾安全。

天氣預測資料顯示，巴威颱風預估9日（周四）傍晚到11日（周六），將是影響台灣最嚴重的時間，中央氣象署預計9日白天起，先後發布海上陸上颱風警報。

謝國樑今天上午在防災應變中心主持防災會議，因應颱風可能帶來的災害，做好防為整備作業，市府相關單位近日已積極進行水溝與水道的清理作業，並加強查看邊坡狀況，以及確保抽水站能夠穩定發揮功能，市府團隊將積極備戰，妥善做好防颱準備。

各界關切停班停課事宜，謝國樑說，基隆市的「放假」雨量標準，已調整為與瑞芳、陽明山一致的「山區海邊標準」，後續是否放假，將與台北、新北和桃園市政府共同作業，並同步宣布。

謝國樑說，巴威颱風預估外圍環流雨量特別大，且夾帶強風豪雨，周五與周六需要特別注意防範。防災會議結束後，謝國樑前往興隆路視察邊坡整治工程進度。

工務處副處長洪延良簡報指出，已針對敏感度較高的邊坡進行檢查，目前一半以上確認為安全，部分則需持續監控。針對地勢較陡的湖海路與北寧路，已分別設置9個與5個觀測點，隨時監測是否產生位移或裂縫，工務處會事先掌握易發生坍方與土石流的敏感地區，並與中央保持密切聯繫。

謝國樑表示，基隆多屬山區，全面進行預防性撤離在實務上並不可行。因此會集中針對最敏感且最重要的地區進行撤離規畫，若有需要也會請求中央給予協助。

基市府今年度的災害準備金目前尚未動支，市府已與災防廠商掌握挖土機與土車等重型機具清單，倘接獲災害或搶修通報，可立即派員進行災後搶救。

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供
基隆市長謝國樑今主持防災會議，並前往暖暖區興隆街視察，指示市府各單位做好防颱準備，並提醒民眾注意家和自身安全。圖／基市府提供

謝國樑 基隆 巴威颱風

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