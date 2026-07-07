航海王降臨花蓮！千陽號進駐鯉魚潭 巴威颱風來襲開幕時間恐延後

花蓮縣政府暑期觀光活動「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE），打造暑假亮點。不過縣府觀光處長余明勲表示，受巴威颱風可能帶來強風豪雨影響，原訂7月11日開幕活動可能需延後，將視天候狀況另行公告。

余明勲表示，今年活動最大亮點是設置於鯉魚潭的「千陽號」，船體全長約15公尺、桅桿高達12公尺，為目前國內最大規模的千陽號造景。不過鯉魚潭位於縱谷地區，常有強勁陣風及不穩定氣流，尤其桅桿容易受到風力影響，因此特別增設鋼架結構穩固船體，以確保活動及遊客安全，雖然在整體視覺上會有影響，但也獲得日本航海王IP授權公司的認可及支持。

余明勲指出，已取得日本授權單位完整授權，從千陽號3D設計、角色造型到現場配置都經過日方審核。包括魯夫、喬巴、娜美等角色，皆採用最新動漫版本造型，縣府團隊歷經一年多溝通協調，希望協助地方觀光振興。

余明勲表示，除了鯉魚潭的千陽號外，另有6名航海王經典角色分布於花蓮不同景點，魯夫設置在太平洋公園南濱段、騙人布位於花蓮車站、娜美則在知卡宣公園等地，遊客可透過集章打卡摺頁前往尋找角色，完成指定任務後還可兌換限量贈品。

余明勲說，民眾若想登上千陽號拍照，須先搭乘鯉魚潭天鵝船取得登船資格，千陽號每天上午10時至下午5時開放登船，每組拍照時間以3分鐘為限，每次最多可容納6人同時登船，方便親子及家庭遊客共同體驗，考量船體設置於浮台上，周邊將維持淨空並管制人流。

余明勲表示，巴威颱風在關島造成災情，若颱風接近台灣，縣府將提前將千陽號洩氣收納，並拆除支撐鋼架。由於拆裝工程繁複，原訂11日開幕活動可能因此調整，將待颱風遠離、天候穩定後，再對外公布正式開幕日期。

另外，鯉魚潭天鵝船已完成重新檢驗，部分老舊船隻也已汰換，目前營運船舶均符合安全標準，但若出現強陣風等天候因素，相關活動仍可能暫停。

觀光處表示，「2026花蓮FUN暑假」活動期間每天上午8時30分至晚上8時30分，除航海王主題展區外，周末下午安排親子互動及舞台表演活動，晚間則有水舞展演，希望為遊客帶來豐富多元的暑假旅遊體驗。

花蓮縣政府暑期觀光活動「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE），打造暑假亮點。記者王思慧／攝影

「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE），打造全台最大千陽號，遊客可登船拍照。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府暑期觀光活動「2026花蓮FUN暑假」將於壽豐鄉鯉魚潭登場，今年首度攜手國際知名IP航海王（ONE PIECE），打造暑假亮點。記者王思慧／攝影

花蓮鯉魚潭的「千陽號」，船體全長約15公尺、桅桿高達12公尺，為目前國內最大規模的千陽號造景。不過鯉魚潭位於縱谷地區，常有強勁陣風及不穩定氣流，尤其桅桿容易受到風力影響，因此特別增設鋼架結構穩固船體。記者王思慧／攝影