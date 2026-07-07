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綠水變金庫！宜蘭開創智慧疏濬「一條河川打造三贏」全國奪冠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
內政部針對各縣市進行公共造產作業績效考評，宜蘭拿下95分高分榮獲全國第一名，更連續12年名列全國前三名，表現亮眼，此作業模式也吸引外縣市效仿。圖／縣府提供
內政部針對各縣市進行公共造產作業績效考評，宜蘭拿下95分高分榮獲全國第一名，更連續12年名列全國前三名，表現亮眼，此作業模式也吸引外縣市效仿。圖／縣府提供

宜蘭縣府全國首創河川疏濬土石採取事業，透過「採售分離、即採即售」穩定市場機制、創造財源收入，更能回饋地方鄉鎮。最近經由內政部公共造產成績考評，宜蘭拿下95分高分榮獲全國第一名，更連續12年名列全國前三名，表現亮眼，此作業模式也吸引外縣市效仿。

內政部日前舉辦公共造產研習暨績優表揚觀摩，公布各縣市推行公共造產作業績效評定結果。內政部認為，宜蘭之所以能拿下全國第一殊榮，在於全國首創河川疏濬土石採取事業，即採即售的透明機制，搭配雲端作業與智慧監管系統，將河川疏濬從防洪整治轉化為穩定財政收益，深耕逾20年展現扎實成果，樹立標竿。

縣政府民政處長張謙祥今天在縣務會議中獻獎，民政處表示，去年全年的河川疏濬事業盈餘逾4億元，是縣府公共造產最大主力，縣府更首創全國唯一公部門直營的「營建剩餘土石方再利用處理場」，兼顧資源循環利用與經濟效益，開創多元價值。

民政處強調，「取之於地方、用之於地方」理念下，縣府依照宜蘭縣公共造產基金回饋金設置及運用辦法，今年提撥8227萬元回饋金給予受到疏濬作業影響的鄉鎮，支持地方建設與觀光發展，讓疏濬效益從河床擴大延伸到鄉里。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭把河川變財源、把治理當事業，走出一條河川治理、縣庫創收、地方共榮的「三贏」，連續12年獲獎、今年勇奪全國冠軍，是縣府團隊共同努力的最好證明，未來將持續精進管理制度，讓公共資源效益最大化，延續優良表現。

縣府民政處長張謙祥（左）在縣務會議中獻獎，宜蘭去年全年的河川疏濬事業盈餘逾4億元，是縣府公共造產收入的最大主力，開創多元價值。圖／縣府提供
縣府民政處長張謙祥（左）在縣務會議中獻獎，宜蘭去年全年的河川疏濬事業盈餘逾4億元，是縣府公共造產收入的最大主力，開創多元價值。圖／縣府提供

內政部頒發的全國公共造產冠軍獎座。圖／縣府提供
內政部頒發的全國公共造產冠軍獎座。圖／縣府提供

宜蘭 內政部

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