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颱風巴威接近 嚴密監測萬里溪堰塞湖蓄水量逾6成
颱風巴威接近，可能帶來降雨，萬里溪堰塞湖水位仍持續穩定上升，林保署花蓮分署持續嚴密監測掌握堰塞湖水位變化，蓄水量已達庫容量的63.87%，依空拍壩體影像顯示並無明顯滲流。
林業及自然保育署花蓮分署表示，截至今天上午8時監測資料顯示，目前萬里溪堰塞湖蓄水量已達325.73萬立方公尺，占最大庫容量510萬立方公尺（推估值）的63.87%，湖區水位仍持續穩定上升。
花蓮分署說明，空拍小組上午7時30分完成第一次空拍任務，堰塞湖區水位持續穩定上升，依空拍壩體影像顯示並無明顯滲流，將持續觀察。
氣象署預報，10、11日是颱風巴威距台灣最近的期間，全台有雨，西半部、宜花易有大雨或豪雨。
因應巴威颱風可能帶來降雨，花蓮分署指出，持續嚴密監測掌握堰塞湖水位變化。若依氣象署雨量預報，推估堰塞湖將於24小時內溢流，或發布海上颱風警報，將發布黃色警戒；若預估12小時內可能溢流，或氣象署發布陸上颱風警報，則發布紅色警戒，並立即通報相關防災單位辦理各項應變措施，後續持續掌握堰塞湖最新狀況。
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