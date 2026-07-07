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私幼虐童 引爆基隆政治攻防

聯合報／ 記者邱瑞杰黃婉婷／連線報導
基隆市名人幼兒園虐童案延燒多日，基隆市長謝國樑（左）昨晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案。記者邱瑞杰／攝影
基隆市名人幼兒園虐童案延燒多日，基隆市長謝國樑（左）昨晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案。記者邱瑞杰／攝影

基隆私立「名人幼兒園」發生虐童案，市府昨公布涉案二名教保員姓名，市府今天開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第二階段行政調查結果。事件引發政治攻防，競選市長的議長童子瑋要求市長謝國樑應出面道歉，謝表示，願向家長表達歉意。

虐童案引發軒然大波，教育處長徐嬿立請辭，目前正請長假。謝國樑昨晚與家長開第五次會議，說明處理進度，也向家長表達歉意。

教育處調查後，七月三日公布二名不當對待幼兒教保員各罰四十萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰六萬元，並停止招生一年。昨公布涉案教保服務人員姓名為林佳靜、劉可婕。

基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）昨天在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影
基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）昨天在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影

童子瑋昨偕綠委陳培瑜、張雅琳開記者會，質疑謝國樑當年以「小愛爸爸」形象參選，選後成立的兒少處在此事件看不見角色。

現場播放十五秒孩童受虐影片，陳培瑜說，目前掌握逾廿名小孩受虐，雲端紀錄只保存九天，市府應全力調查還有多少兒童受虐。陳也批評，謝國樑先前為此流淚，那並非是為孩子流的眼淚，而是「鱷魚的眼淚」，請謝國樑拿出魄力，為基隆孩子討回公道。

童子瑋說，市長開會處理後沒有解決問題，只讓家長更憤怒，呼籲市府應立即、全面地協助家長，也要向家長道歉，並建立明確機制，包括通報、內控、處理。

謝國樑昨晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案，謝向家長鞠躬說抱歉、對不起。他說，市府將面對問題、聽家長需求，提出長久的辦法。

虐童 基隆 謝國樑

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