影／名人幼兒園虐童案延燒20天 謝國樑向家長鞠躬道歉：一直很想做事

基隆市名人幼兒園虐裡案延燒20天，基隆市長謝國樑今晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案，並向家長鞠躬說抱歉、對不起。對於家長提出的問題，謝市府有初步回應，並將在明早說明最新進度。

競選市長的基隆市議長童子瑋，今天在民進黨中央黨部表示，基隆發生重大兒虐事件已屬罕見，謝國樑親自開會處理，不僅沒有解決問題，家長的憤怒反而越來越高漲。市府應立即、全面協助家長，謝更應該要公開透明說案件與狀況，更要向全體市民道歉。

謝國樑和市府相關局處首長，今晚與名人幼兒園家長開會，聽取家長仍有那些問題未解決或有疑惑。謝國樑說，他答應了就要做到，所以回答問題不能用模糊的概念，說我可能、我盡量，這樣子也不是很恰當。

謝國樑表示，他要跟大家道個歉，這也是外界提出的訴求，其實他也一直很想做件事，因為他看到相關影像的時候，就覺得這是一個他過去沒有碰過，非常嚴重的一件事。他和家長開會，就是要盡量看大家有什麼需求，但沒有想到有一些教育處跟不上的東西。

謝國樑接著起身向家長鞠躬，並要跟大家說抱歉、對不起。他說，抱歉歸抱歉，市府還是要把這些問題、家長的需求，提出長久能夠解決的辦法。

「你知道嗎？我真得是很慶幸這些畫面可以外界看到」，謝國樑說，相關單位因此更能夠聚焦，好好去解決這個問題，因為有一些問題的環節，包括還給家長司法正義，真的要仰賴更多的單位。

對於現場家長提出的問題，擔任「虐童案專案小組」召集人的市府秘書長謝孝昆，以及擔任副召集人的市府兒童及少年事務處長吳雨潔分別提出初步回應。

謝孝昆說，下周會在百福國中提供六台電腦，讓家長查看幼兒園監視器畫面，這幾天會請教育處的同仁跟家長聯絡，看怎麼樣安排比較妥當。後天行政處分（名人幼兒園停業）之後，幼生安頓部分也會派人陪同協調。民事求償部分會組群組，請法勞處的同仁加入，協助回答家長詢問的法律問題，如果有比較集中的議題，也可以先彙整，再請律師在每周與家長面對面時，加強溝通說明。

吳雨潔指出，有幼兒的媽媽提到配合調查、看影像，會有向任職公司請假的困擾，市府會研議發通知或公文，讓大家方便請假。有人提到育兒津貼，她說，不曉得還有家長請領育兒津貼遇到困難，會再了解有多少家長需要協助。

百福國中觀動看監視器畫面部分，因為有分幼幼班、小班和3樓的中班、大班、公共空間，會先排觀看時程，再看大家哪個時間方便行，如果都不行再來更換，這樣會比較有效率。

基隆市名人幼兒園虐童案延燒20天，基隆市長謝國樑今晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案。記者邱瑞杰／攝影