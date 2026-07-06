快訊

長榮海運爆內線交易 張國政6保鑣護送進北檢爆推擠、張國華大方現身喊「哪有」

金控員工高薪榜出爐！第一金147萬元首稱霸 五家基層年薪全站上140萬

獨／好心被雷親！淹水漂來8千元「送警局卻被鄰居控少了」 他慘挨告

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭童玩節戲水區水性漆剝落 縣府：無毒環保材質不影響安全

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭童玩節戲水區出現水性漆剝落，部分藍漆飄浮於水面。縣府文化局表示，這是無毒環保材質的水性漆，不影響遊憩安全。圖／翻攝threads@shortylay0214
宜蘭童玩節戲水區出現水性漆剝落，部分藍漆飄浮於水面。縣府文化局表示，這是無毒環保材質的水性漆，不影響遊憩安全。圖／翻攝threads@shortylay0214

宜蘭國際童玩藝術節開幕後，遊客發現戲水區出現水性油漆剝落，擔心是否影響安全？縣政府文化局今天說明，為了更貼近環保與響應SDGs政策，今年特別將池底最上層美化鋪面，改用環保無毒的水性漆，漆料掉落雖影響美觀，不會影響遊憩安全。

縣府文化局表示，童玩節水域池底鋪面偶爾會重新上漆，今年為了更符合環保要求，全面採用環保無毒的水性漆，但在實際注水運作後，由於無毒水性漆與底層既有的漆面產生物理排斥，導致水漆面產生剝落，不過環保漆膜是無毒的，請遊客放心，安全上沒有問題。

宜蘭國際童玩藝術節上周六開幕，吸引大批遊客人潮，事後有遊客在社群平台貼出防水漆剝落的照片、飄浮在水面上，擔心會影響安全嗎？是否有辦法改善？

文化局強調，最近這兩天在閉園後都連夜採用高壓清洗，同時也安排工作人員持續打撈清除水面漂浮物，確保乾淨，持續每天嚴格監控水質，定時檢測及公開檢測資訊，把關水域品質安全無虞。

童玩節 文化局 宜蘭

延伸閱讀

議員助優化淡水區天生國小通學巷 改善側溝增人行道

雪隧拋錨引爆大回堵！宜蘭人哀號國5停車場「假日只能待在家」

綠委擔心…問題油恐流入食品產業鏈

萬里溪堰塞湖已達最大容量6成 巴威颱風周末襲台嚴防豪雨

相關新聞

謝國樑落淚…童子瑋酸是擔心沒法連任 基市府：尊重各界意見

基隆市一家幼兒園發生虐童案，基隆市長謝國樑看到相關影片後落淚。參選市長的基隆市議長童子瑋今天說，謝流淚不是為了孩子，是擔心沒法連任。基市府副發言人吳禹辰表示，尊重各界意見，現階段以協助家長及孩子需求為優先。

基隆虐童案後續…今公布2教保員姓名 明審議第二階段行政調查結果

基隆市七堵區私立「名人幼兒園」近期爆發集體虐童與不當對待事件，該案是今年6月中旬因家長發現孩子受傷而曝光，市府展開一系列調查，市長謝國樑今晚也會再和家長開第五次會議，市府今天上午公布涉案教保服務人員為林佳靜、劉可婕。

颱風巴威逼近 綠島、蘭嶼船班8日午後全部取消

颱風巴威逼近台灣，綠島、蘭嶼船班8日中午過後全部取消，航港局呼籲旅客把握近日開航航班提早返台，並暫緩前往離島，避免後續停...

影／名人幼兒園虐童案延燒20天 謝國樑向家長鞠躬道歉：一直很想做事

基隆市名人幼兒園虐裡案延燒20天，基隆市長謝國樑今晚第五度與家長面對面，說明市府處理進度及討論善後方案，並向家長鞠躬說抱歉、對不起。對於家長提出的問題，謝市府有初步回應，並將在明早說明最新進度。

宜蘭童玩節戲水區水性漆剝落 縣府：無毒環保材質 不影響安全

宜蘭國際童玩藝術節開幕後，遊客發現戲水區出現水性油漆剝落，擔心是否影響安全？縣政府文化局今天說明，為了更貼近環保與響應SDGs政策，今年特別將池底最上層美化鋪面，改用環保無毒的水性漆，漆料掉落雖影響美觀，不會影響遊憩安全。

吳宗憲蘇澳懇託細數立委3年多積極做了哪些事 鄉親對認真表現比讚

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，他今在臉書貼文說，昨天到蘇澳永光社區，首先向大家報告去年鳳凰颱風造成嚴重淹水，他爭取災害補助金儘速發放給受災民眾，同時也細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，繳出亮眼成績單，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。