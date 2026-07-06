宜蘭童玩節戲水區水性漆剝落 縣府：無毒環保材質不影響安全

宜蘭國際童玩藝術節開幕後，遊客發現戲水區出現水性油漆剝落，擔心是否影響安全？縣政府文化局今天說明，為了更貼近環保與響應SDGs政策，今年特別將池底最上層美化鋪面，改用環保無毒的水性漆，漆料掉落雖影響美觀，不會影響遊憩安全。

縣府文化局表示，童玩節水域池底鋪面偶爾會重新上漆，今年為了更符合環保要求，全面採用環保無毒的水性漆，但在實際注水運作後，由於無毒水性漆與底層既有的漆面產生物理排斥，導致水漆面產生剝落，不過環保漆膜是無毒的，請遊客放心，安全上沒有問題。

宜蘭國際童玩藝術節上周六開幕，吸引大批遊客人潮，事後有遊客在社群平台貼出防水漆剝落的照片、飄浮在水面上，擔心會影響安全嗎？是否有辦法改善？

文化局強調，最近這兩天在閉園後都連夜採用高壓清洗，同時也安排工作人員持續打撈清除水面漂浮物，確保乾淨，持續每天嚴格監控水質，定時檢測及公開檢測資訊，把關水域品質安全無虞。