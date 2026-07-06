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吳宗憲蘇澳懇託細數立委3年多積極做了哪些事 鄉親對認真表現比讚

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。圖／吳宗憲競辦提供

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，他今在臉書貼文說，昨天到蘇澳永光社區，首先向大家報告去年鳳凰颱風造成嚴重淹水，他爭取災害補助金儘速發放給受災民眾，同時也細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，繳出亮眼成績單，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。

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懇託會除了吳宗憲，還有蘇澳鎮黨部主委兼議員參選人黃士駿、蘇澳鎮長參選人陳金麟、代表參選人賴金河、蘇澳區漁會理事長陳萬復、總幹事陳春生等人到場。他說，鳳凰颱風造成多處淹水，特別是蘇澳災情嚴重，水淹2公尺高，但災害補助金卻遲遲未核發，鄉親日常生活受影響甚大，他多次在立法院質詢並會勘召開協調會，成功爭取中央發放災害補償金。

他擔任立委第一年，不停追蹤質詢延宕15年的蘇澳溪分洪道工程，經過長時間努力，終於開始啟動招標程序；南方澳漁船上架場問題困擾地方漁民近20年，經過在立法院多次與交通部、農業部、漁業署、國產署、港務公司、漁會跨部會協商也迎來好消息，今年3月中央已拍板定案，他後續會追蹤進度。

吳宗憲強調，蘇澳很多討海家庭，上個月日本與菲律賓想要啟動經濟海域劃界談判，將東部外海都劃入日菲經濟海域內，這將使漁民出海捕魚可能遭日、菲方逮捕，他第一時間發聲要求政府硬起來，捍衛漁權及經濟海域，保護漁民。

另政府因與美國簽對等貿易協定，要求外籍漁工的海外招募相關費用由雇主負擔部分，造成引入每位外籍漁工，船長將多出19萬元負擔，使得辛苦經營的漁業更雪上加霜，吳宗憲率先在立法院為漁民發聲，召開協調會，要求各部會官員協助處理並限期回覆，這些都是為了讓鄉親過上更好的日子。

吳宗憲說，有很多家庭迫於無奈沒辦法，因為小孩必須到其他縣市工作賺錢，剩下年邁父母獨自在家；長輩們說變老其實一點都不可怕，但可怕的是孤單，讓他每次聽到都很難過。

吳宗憲表示，他會努力拼經濟，鬆綁過時法規，廣邀優質廠商設廠創造就業機會，讓年輕人能回家鄉找到工作，在地生活養育下一代，再搭配長青食堂補助增加，擴大服務功能，讓長輩能在社區與好友上課、唱歌、跳舞、共餐，晚上回到家，子女孫子就住在一起或附近，人生下半場開啟幸福生活模式。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。圖／吳宗憲競辦提供
國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲的懇託行程來到蘇澳鎮，細數擔任不分區立委3年多來，積極爭取推動多項建設，鄉親對於他認真、實在的表現大大比個讚。圖／吳宗憲競辦提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

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