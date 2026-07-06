台日都有「多良車站」 台東縣府與日本佐賀太良町簽署合作備忘錄

台東太麻里鄉的多良車站以美麗海景聞名，日本佐賀縣太良町也有一座多良車站，台日在同名車站促成下，台東縣府與日本佐賀縣太良町今日簽署友好交流合作備忘錄，讓雙方在教育、文化及產業發展產生更深的鏈結與互動。

日本佐賀縣太良町2023年起來台東交流，太麻里鄉公所與富山國小、豐田國中等校也曾赴日參訪太良町，兩地多年來一直維持友好交流關係。

佐賀縣太良町長永淵孝幸第四度率團來訪，共規畫兩天一夜行程，今日在縣府與教育處長蔡美瑤、國際發展及計畫處長李素琴簽署合作備忘錄，太麻里鄉公所鄉長王重仁也到場見證。三方代表簽字、互贈紀念品，並將對寫下祝福文字的明信片投入郵筒。

縣府指出，太良町參訪團成員包含商工會會長秀島寬、觀光協會會長川島真悟、旅館同業公會長坂口和宏以及町議員待永るい子等人，此行除簽署合作備忘錄，也會參與台東博覽會系列活動。

國際發展及計畫處長李素琴說，今年初台東有工作室將設計師游牧計畫移師至太良町辦理，深化兩地交流；慢經濟的政策效益持續擴散，希望能有更多國際合作及交流，讓更多人認識台東在地品牌。

佐賀縣太良町長永淵孝幸表示，今日簽署友好交流合作備忘錄，不僅象徵雙方關係邁向新里程，更體現了對區域共好的承諾與責任，太良町與台東在教育紮根與產業創生上有著高度共鳴，未來將持續在文化、觀光及產業等多元面向上的實質對接。