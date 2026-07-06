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颱風逼近謝國樑視察基隆水溝清淤 消防局備妥橡皮艇救災裝備

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影

太平洋上的強烈颱風「巴威」，依預測路徑暴風圈逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今天視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。

基市府表示，各國氣象單位預報巴威颱風持續增強，暴風圈案按預測路徑，有可能擦過或掃過基隆及北海岸地區。謝國樑特別指示市府各局處全面進入戒備狀態，並呼籲市民朋友切勿掉以輕心，務必提高防災準備，密切注意颱風最新動態。

基隆市環保局長馬仲豪說，清潔隊平時即定期做水溝清淤工作，因為颱風外圍環流可能帶來的劇烈降雨，為防患未然，今天下午起緊急啟動清淤應變機制，全面動員各區清潔隊人力與清溝車輛，針對低窪、易積淹水路段，以及重要幹道地下排水溝渠加強清淤，移除溝內淤泥與雜物，確保排水系統暢通。

謝國樑慰勉清潔隊人員的辛勞，並提醒民眾儘早實施居家防颱準備，包含清理陽台排水孔、穩固廣告招牌及懸掛物，並備妥防汛物資。市府各單位也將持續監控颱風路徑，適時滾動式調整防災應變作為，全力守護市民生命財產安全。

消防局指出，各消防大隊及9個消防分隊已全面盤點救災能量，提前部署人力與裝備，確保災情發生時能迅速出動、有效應變。整備重點包括橡皮艇、船外機、救生衣、救生繩、照明燈、發電機、抽水機、無線電、油料及車輛器材完成檢查與試運轉，並確認拖車固定、器材裝載及備勤動線。

消防局提醒民眾防颱檢查4步驟，包括災前應查看最新氣象資訊、檢查糧食飲水與照明等備用物資、確認車輛停放及住家排水防護，並取消或延後非必要戶外活動。

消防局也提醒民眾在颱風影響期間，應留在安全處所，不前往溪邊、海邊、港區、堤防及山區，勿觀浪、釣魚或涉水通行，不進入淹水地下室，也不要觸碰掉落電線。

消防局長游家懿說，低窪地區住戶應預先清理排水孔，固定招牌、盆栽及戶外懸掛物，備妥手電筒、飲用水、簡易糧食、必要藥品及行動電源，並可運用「全民防災e點通」掌握防災警示與應變資訊。若遇停電、積淹水、人員受困或緊急救護需求，請立即撥打119。

強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝

強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝

強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市消防局表示，已完成消防裝備器材整備，確保災情發生時迅速出動、有效應變。記者邱瑞杰／翻攝

強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影

強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影
強烈颱風預測路徑逼近基隆海岸，基隆市長謝國樑今視察環保局清溝作業，並指示各局處戒備，民眾也勿掉以輕心。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 基隆 颱風

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