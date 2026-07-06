發生虐童案還延燒 童子瑋要求道歉 謝國樑：會好好跟家長表達歉意

基隆市七堵區名人幼兒園的教保服務人員，不當對待幼兒並造成受傷。競選市長的議長童子瑋，今要求市長謝國樑應出面道歉。謝國樑今視察環保局清淤作業受訪時說，對這事本來充滿歉意，會好好的跟家長表達歉意。

基隆名人幼兒園發生虐童案，基市府教育處調查後，7月3日公布2名不當對待幼兒教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。

基市府並在今天公布涉案教保服務人員姓名為林佳靜、劉可婕，並公布7日將召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，審議第2階段行政調查結果，後續再依法公布裁處內容。

童子瑋今在民進黨中央黨部，由同黨立委陳培瑜、張雅琳陪同舉辦「基隆幼兒園虐童案」記者會，童說，謝國樑當初以「小愛爸爸」形象參選，選後成立的兒童及少年事務處，在這次事件卻看不見角色。

童子瑋說，基隆發生重大兒虐事件已屬罕見，市長親自開會處理，最後不僅沒有解決問題，更讓家長的憤怒越來越高漲。他呼籲市府應立即、全面的協助家長，市長更應該要親自出面，公開透明說案件與狀況，更要向全體市民道歉。

謝國樑表示，現階段還是要好好的把家長跟孩子們的情況，做妥善的協助跟處理。他我本來針對這件事情，就充滿了歉意，一定會找跟家長一起的時候，好好跟他們表達歉意。現在就是繼續努力，把後續的工作做好，也要讓犯罪者得到司法應有的處罰。