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台東鹿野衛生所遷建工程動土 打造縱谷健康新地標

中央社／ 台東縣6日電

落實醫療平權，台東縣鹿野鄉衛生所遷建工程今天動土開工，台東縣長饒慶鈴指出，這是縣府、中央與公所跨單位合作的典範，全新衛生所預計2027年底完工。

動土典禮由饒慶鈴主持，與台東縣議會議長吳秀華、議員陳宏宗、楊清順、潘貴蘭、鹿野鄉長李維順、衛生局長孫國平等人共同執鍬祈福，見證縱谷地區重要醫療建設啟動。

饒慶鈴指出，鹿野鄉衛生所建物使用逾40年，空間狹小老舊且耐震力堪慮，早已無法滿足現代多元的醫療需求。要在精華鬧區尋覓合適用地極為艱辛，新建計畫最重要的第一步就是用地取得。

饒慶鈴感謝鹿野鄉公所團隊以鄉親健康為首要考量，透過都市計畫通盤檢討等行政程序全力配合、整備基地，這也是繼池上鄉與退輔會合作後，地方與縣府共益互惠、攜手合作的成功範例。

饒慶鈴強調，縣府始終將「改善衛生所環境、補實醫師人力、提升醫療可近性」列為施政重點。近年累計投入逾新台幣5億元經費，完成全縣16鄉鎮市中超過1/3的衛生所新建或優化，包括已啟用的大武鄉（南迴緊急醫療中心）、長濱鄉、成功鎮、池上鄉、綠島鄉及台東市衛生所等，持續提升各鄉鎮醫療照護能量。

台東縣衛生局說明，鹿野鄉衛生所新建工程總經費達1億餘元，預計2027年底完工。新建築除了導入「防疫建築」概念強化室內通風對流外，更延伸台東市衛生所的成功經驗，導入「人本設計力」，規劃專區分流動線，將預防保健區與醫療診察區清晰劃分，解決過去動線混雜、民眾容易迷路的問題。

未來完工後，不僅提供舒適的無障礙環境，更將配置先進設備支援5G遠距診療，落實「醫師動、病人不動」的智慧醫療。

台東縣衛生局長孫國平表示，硬體升級是為了提供更有溫度的服務。未來的鹿野鄉衛生所將結合在地資源，強化預防保健、慢性病管理與高齡照護功能，打造兼具公共衛生與長照服務整合的全齡健康照護基地。

台東 衛生所 饒慶鈴

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