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基隆幼兒園涉虐童案 謝國樑：會向家長表達歉意

中央社／ 基隆6日電

基隆市名人幼兒園2名教保員涉嫌虐童，民進黨基隆市長參選人、議長童子瑋，今天要求市長謝國樑公開向家長道歉。謝國樑下午受訪說，一定會向家長表達歉意。

名人幼兒園日前發生虐童案，童子瑋上午在記者會質疑，謝國樑事先失靈、事中推諉、事後用眼淚切割，且這起事件的處理，看不到基隆市政府兒童及少年事務處的角色，且兒少處與教育處權責不分、疊床架屋。

對此，謝國樑下午前往孝三路視察水溝清淤後受訪表示，對於家長與孩子們的情況，市府現階段還是要好好地妥善處理與協助，他本來就針對這起事件充滿歉意，一定會在和家長見面時，好好地向家長表達歉意，現在就是繼續努力將後續工作做好，並讓犯罪者在司法上得到應得的處罰。

謝國樑預計晚間6時，出席在堵北里民活動中心舉辦的第5次家長會議。

市府上午依據第1階段行政調查結果，依「教保服務人員條例」規定，公布涉案園所為七堵區的名人幼兒園，涉案教保員為林佳靜、劉可婕。

謝國樑 基隆 虐童

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