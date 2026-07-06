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謝國樑落淚…童子瑋酸是擔心沒法連任 基市府：尊重各界意見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府副發言人吳禹辰表示，市府現階段工作重點，仍以協助受影響家長及孩子需求為優先，對於各界意見均予尊重。圖／基市府提供
基市府副發言人吳禹辰表示，市府現階段工作重點，仍以協助受影響家長及孩子需求為優先，對於各界意見均予尊重。圖／基市府提供

基隆市一家幼兒園發生虐童案，基隆市長謝國樑看到相關影片後落淚。參選市長的基隆市議長童子瑋今天說，謝流淚不是為了孩子，是擔心沒法連任。基市府副發言人吳禹辰表示，尊重各界意見，現階段以協助家長及孩子需求為優先。

周姓男子6月中旬發現讀幼兒圖的兒子上臂有瘀青，進而揭露這家幼兒園教保服務人員，不當對待幼兒事件。隨著幼兒園監視器影像曝光，涉案情節擴大，風波越演越烈。

基市府教育處調查後，7月3日公布2名不當對待幼兒教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年，並著手進行第2階段調查作業。

謝國樑昨天說，作為一個父親，看了相關影片以後真的是非常的難過，看著看著眼淚就掉了下來。受虐的學生及家長一定也非常難過，固定一周兩次與家長召開會議，家長們告訴他種種孩子們受傷的情境，他聽著聽著眼淚又掉下來，真的是令人很憤怒。

童子瑋今由民進黨立委陳培瑜、張雅琳陪同舉辦「基隆幼兒園虐童案」記者會，童說，謝國樑當初以「小愛爸爸」形象參選，選後成立的兒童及少年事務處，在這次事件卻看不見角色。

童子瑋表示，兒少處跟教育處權責不分、疊床架屋，導致公務人員不曉得誰負責什麼。謝國樑在臉書的回應，更像是第三者，只要發生事情就卸責、犧牲公務員，事後掉眼淚就可以解決政治效應。

吳禹辰表示，市府現階段工作重點，仍以協助受影響家長及孩子需求為優先，對於各界意見均予尊重。市長謝國樑今晚6時，將在堵北里民活動中心，與幼兒園家長第5次開會。

參選基隆市長的基隆市議長童子瑋（中）今赴民進黨中央黨，由民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）陪同，舉辦「基隆幼兒園虐童案」記者會。記者黃婉婷／攝影
參選基隆市長的基隆市議長童子瑋（中）今赴民進黨中央黨，由民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）陪同，舉辦「基隆幼兒園虐童案」記者會。記者黃婉婷／攝影

謝國樑 基隆 虐童 幼兒園 童子瑋

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