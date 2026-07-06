補助金被扣押陷入困境 執行署花蓮分署助失業男重返職場

年約50歲的楊姓男子因積欠交通罰鍰約1萬9000元，存款遭行政執行署花蓮分署扣押，不過楊男陳情指出，遭凍結款項為中低收入戶及身心障礙補助金，是維持生計的重要來源。花蓮分署查證後，不僅撤銷扣押命令，還主動協助轉介就業服務資源，盼協助重返職場、逐步償還欠款。

法務部行政執行署花蓮分署今天表示，楊男居住在玉里鎮，因未繳納交通違規罰鍰而遭移送行政執行，名下存款隨後被依法扣押，楊男向分署說明，帳戶內資金主要來自政府補助，若遭凍結將影響日常生活開銷，因此提出陳情。

據了解，楊男生病且長期失業，經濟狀況不佳，雖有清償意願，但目前缺乏穩定收入來源，希望待就業後再以分期方式繳納欠款，承辦人員審核相關資料後，確認扣押款項屬依法不得執行的補助款，因此依法撤回扣押處分。

另外，承辦人員近期參與就業支持轉介相關研習課程，了解勞動部勞動力發展署推動的「五五就業計畫」及多項針對身心障礙者、長期失業者的就業協助措施，評估楊男可能符合資格，因而主動協助轉介至花蓮（玉里）就業中心，由專業就服人員提供就業媒合與輔導服務。

花蓮分署長蔡英俊表示，行政執行工作除維護國家公法債權外，也希望透過跨機關合作串聯社會資源，在依法執行的同時兼顧民眾權益，對於因失業、經濟困難或遭逢變故而無力履行義務的民眾，將視個案需求提供適當協助，協助其改善生活、恢復工作能力，逐步完成應負義務。

花蓮失業男子無力償還1萬9000元交通罰鍰，法務部行政執行署花蓮分署協助轉介就業服務資源，盼逐步償還欠款。圖／執行署花蓮分署提供