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影／基隆幼兒園虐童案 童子瑋批謝國樑用眼淚切割

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）上午在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影
基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）上午在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影

基隆七堵區1家私立幼兒園教保員不當管教，多位男童被教保員拉扯、拖拽、踢踹、呼巴掌。基隆市教育處日前公布懲處方案，雖認定2名教保員違反「教保服務人員條例」情節重大，依法各裁罰40萬元，並終身不得擔任教保服務人員；幼兒園負責人也被裁處最高6萬元罰鍰，機構停止招生1年，準公共教保服務機構資格則自次學期起解除契約。

但受害家長對市府處置結果不滿意，認為連負責人都動手了，10多位小朋友身心受創。10多位家屬上周六到幼兒園前拉布條、丟雞蛋抗議，希望市府重視幼兒受虐問題。基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋、民進黨立委陳培瑜、張雅琳上午在民進黨中央黨部舉行記者會，要謝國樑市長應公開道歉，說明市府處理不當的政治責任。

童子瑋表示基隆市長謝國樑，當初是以「小愛爸爸」的形象來參選市長，當選後成立了「兒少處」。但整個虐童案的處理過程中，從市府發出的相關新聞稿，有看到「兒少處」的角色嗎？謝市長成立的「兒少處」，跟教育處權責不分、疊床架屋，公務人員的權責，不曉得誰負責什麼，這就是事前的失靈、事中推諉。

童子瑋指出基隆市政府處理此虐童案兩周後，家長在上周前往丟雞蛋抗議，事後還被法辦。童子瑋批謝國樑，只要發生事情就推卸責任、犧牲公務員，好像都沒有自己的事，事後掉眼淚來解決政治效應。現在目前為止只看到處長要下台、副處長要負責，市長的角色呢？事後切割，用眼淚來切割。童子瑋要求謝國樑市長本人應該公開向家長道歉。要求市政府要建立明確的、完整的機制，包含通報、內控及處理。

基隆七堵區1家私立幼兒園教保員不當管教風波，基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋批評基隆市長謝國樑，只要發生事情就推卸責任、犧牲公務員，事後掉眼淚來解決政治效應。記者黃義書／攝影
基隆七堵區1家私立幼兒園教保員不當管教風波，基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋批評基隆市長謝國樑，只要發生事情就推卸責任、犧牲公務員，事後掉眼淚來解決政治效應。記者黃義書／攝影

基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）上午在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影
基隆市議會議長、民進黨基隆市長參選人童子瑋（中）、民進黨立委陳培瑜（左）、張雅琳（右）上午在民進黨中央黨部舉行「基隆幼兒園虐童案」記者會，要謝國樑巿長應公開道歉，說明巿府處理不當的政治責任。記者黃義書／攝影

幼兒園 童子瑋 基隆 謝國樑 虐童

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