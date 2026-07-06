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強颱巴威逼近！花蓮120小時暴風侵襲率破5成 市公所清溝防淹水

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影
為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影

花蓮未來120小時受強颱巴威暴風圈侵襲機率已突破5成，為防範強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。市長魏嘉彥表示，市公所自3月起推動清溝專案，近期也持續針對易淹水路段加強清淤，希望在颱風來襲前提升排水效能。

魏嘉彥今天與清潔隊長吳慶展、國治里長林建岐，前往國治里中山路、民國路及博愛街等商業區視察排水溝清疏情形。他指出，清淤過程中仍發現大量廚餘、泡麵、食物邊角料、塑膠袋、檳榔渣及菸蒂等垃圾，呼籲民眾發揮公德心，勿將廢棄物丟入排水設施，以免影響排水功能。

魏嘉彥表示，排水溝是城市防洪體系的重要基礎設施，若遭淤泥或垃圾堵塞，短時間強降雨就可能造成道路積水，影響交通及民眾安全，尤其近年極端氣候已成常態，防災工作必須提前準備，市公所除持續清淤外，也將加強側溝巡查、雨水下水道檢視及易積水區監測，必要時立即調派機具與人力處理。

魏嘉彥提醒市民，應檢查住家周邊盆栽及遮擋排水設施的物品，避免阻礙雨水宣洩，並提前做好防颱準備；颱風期間切勿前往海邊觀浪或上山活動，確保自身安全。

花蓮市公所清潔隊長吳慶展表示，清淤作業除依年度計畫持續推動外，也會密切掌握中央氣象署發布的天氣資訊，在颱風或豪雨來臨前再次巡查重點路段，清除淤泥、落葉及漂流雜物，避免排水孔遭堵塞，讓雨水能迅速排放，發揮排水系統最大效益。

為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影
為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影

為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影
為防範颱風巴威強降雨造成積淹水，花蓮市公所今天在中山路、節約街等重要路口展開排水溝清疏作業。記者王思慧／攝影

花蓮 魏嘉彥 排水溝 巴威颱風

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