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【即時短評】幼兒園集體虐案滾雪球將撤照 燒出謝國樑連任危機

聯合報／ 本報記者游明煌
基隆市七堵區一家準公托的私立幼兒園爆發虐童案，連日引發爭議，多位家長前往抗議。記者游明煌／翻攝
基隆市七堵區一家準公托的私立幼兒園爆發虐童案，連日引發爭議，多位家長前往抗議。記者游明煌／翻攝

基隆市長謝國樑以「小愛爸爸」形象選上市長，終結綠8年執政，施政主軸打造亞洲最有愛城市，但幼兒園虐童案從單一事件到滾雪球發展，從曝光影片發現小朋友多人受害，教保員更離譜「集體施虐」，市府團隊應變荒腔走板，缺乏橫向聯繫。謝國樑落淚，教育處長請辭，處理過程少了家長感同身受的「溫度」，引爆家長抗議怒火，更燒出謝國樑連任之路的危機。

受害學生家長將教保員虐打影片曝光，讓家長看到都很揪心，感同身受。謝國樑昨在臉書說重話，作為一個父親看到幼稚園虐童事件非常難過，他在案發後立即請教育處把相關影片給他，看了以後非常難過，眼淚就掉下來了。

謝國樑一開始就表明重視的態度，固定一周兩次與家長召開會議，傾聽家長們親吐種種孩子們受傷的情境，但3日公布第一階段行政調查結果，2名教保員各處40萬元罰款，終身不得聘任，並勒令幼兒園停止招生1年。隔日受害家長卻集體丟雞蛋抗議市府無能，要求官員下台。謝國樑發見事態嚴重，緊急承諾第二階段懲處應會在本周二完成開會，周三即可宣布廢照。

謝國樑的「陪伴」並未有效溝通，反換來家長怒火，坦言有官員在調查中不夠配合家長，市府檢討。謝國樑執政以來，教育處長已第二個下台，第一個因營養午餐食物中毒事件，如今是虐童案，究其原因，是下情處理沒有上達，還是市長沒了選前「彎下腰傾聽」的那種溫度，必須好好檢討。

諷刺的是，謝國樑特別成立兒少處，多一個專業單位保護兒少福利，但橫向聯繫反而出包，兒虐處理流程慢半拍，家長一連串質疑得不到回應，分階段處置不一次說明，讓家長質疑市府站在園方立場，從結果來看，市府輕忽事件嚴重性，直到野火燎原。但重點不是誰下台扛責，而是市長如何展現魄力補破網，建立處理機制。

受害家長心疼小孩被虐抗議，市府非但沒有人到現場說明，警方也沒舉牌警告，事後卻發新聞稿指「私行不正義」的非法行為，要依社會秩序維護法、毀損法辦，遭致民代及家長不滿直批沒有同理心，檢方火速立案偵辦，抗議手段情有可原，警方卻想表功幫忙滅火，反倒「火上加油」。

虐童零容忍，市長要拿出專業及態度，蒐證完整撤照後好好協助家長提告及面對孩子的轉園安置，了解缺失檢討，為何和民意脫節。

整起虐童案也燒成下屆市長選戰焦點，民進黨基隆市長參選童子瑋今天在民進黨中央開記者會，拉高層級批判市府作為，謝國樑今晚也要再跟家長第五次會議，勢必掀起藍綠攻防。

雙方陣營都要回歸到事件的原點，維護家長及小孩的權益，不要演變成選舉操作手段，否則恐更讓家長心寒及失望。

基隆市政府連日來一連串的危機處理，都有檢討的空間，要再加強，不是有人下台扛責就是斷點，政治人物要連任或挑戰市長，都要接受最嚴格的檢驗與質疑，避免悲劇重演，拿出感同身受的溫度及作為，不是表面功夫或者選戰操作，才是民意的所在，盼還給孩子一個公道。

謝國樑 幼兒園 虐童

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