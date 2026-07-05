基隆教育處長請辭…謝國樑「尊重意願」 童子瑋：問題不解決、只有解決人

基隆市1家幼兒園教保服務人員不當對待幼兒事件，愈演越烈，基隆市長謝國樑今天表示，尊重教育處長徐嬿立請辭意願。謝競選連任的對手、議長童子瑋表示，謝稱開過4次會卻沒解決問題，如今說尊重處長下台，切割式領導恐非市民期待的大家長。

周姓男子6月中旬發現讀幼兒圖的兒子上臂有瘀青，帶兒子驗傷提告。基市府教育處調查後，7月3日公布2名不當對待幼兒的教保員各罰40萬元，且終身不得再擔任。幼兒園負責人罰6萬元，幼兒園停止招生1年。多名家長認為處分過輕，7月4日到幼兒園門口丟雞蛋，並拉白布條拉議。

謝國樑今天說，作為一個父親，看了幼兒園監視器影像非常難過，眼淚掉了下來。他固定一周兩次與家長開會，明天開第5次會議。市府一方面要確保停業處分的法律完整性，同時要協助需要全面轉學的家庭，希望減低對孩子的影響。

徐嬿立在第1次家長會議後請辭，謝國樑說尊重她的意願。現在市府要做的就是把幼兒園廢照，讓犯罪的教保員終身不能任教，並藉司法追訴，讓犯罪者入監服刑，還給孩子公道。

幼兒園虐童事件延燒，童子瑋昨指市府應提供家長5項協助，分別為主動協助家長完整調閱相關影像；提供受害兒童與家庭心理諮商、創傷輔導與後續追蹤；協助家長法律扶助與行政申訴程序；提出完整轉園與安置方案；公開說明後續調查時程與範圍。

謝國樑今天表示尊重徐嬿立請辭意願，童子瑋說，謝說自己開過4次會議，卻沒有解決家長的問題，甚至引發不滿，至今毫無歉意。如今又說尊重處長下台，「問題不解決、只有解決人」，這種切割式領導，恐怕不是市民期待的大家長。