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5米高小圓麵包現身羅東藝穗節 日夜藝術裝置、手作DIY翻玩一夏

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
插畫家小圓7月18日晚間到場進行似顏繪，結合圓潤可愛畫風與「天馬行空」的創意，將遊客變身成療癒化身。圖／鎮公所提供
插畫家小圓7月18日晚間到場進行似顏繪，結合圓潤可愛畫風與「天馬行空」的創意，將遊客變身成療癒化身。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東藝穗節系列活動陸續展開，台灣原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」大型裝置藝術最近現身主會場，高達5米的小圓麵包頂著可愛小青蛙、手持星星魔仗，療癒圓滾造型成了迎賓地標，吸引遊客拍照。藝穗節活動日夜都好玩，除了安排小圓麵包人偶見面打卡、插畫家似顏繪，還有互動藝術裝置、燈光藝術裝置、宮廟擲筊拿好禮、手作體驗、計時拼圖賽，精彩可期。

羅東藝穗節邁入第25年以「天馬行空」為主題，鎮長吳秋齡表示，此次與毛毛蟲文創合作，透過知名原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」以性格溫和的麵包師傅形象，成了活動專屬夢幻之星；此外，小圓麵包與青蛙行動人偶也將亮相，不定時出現與大小朋友近距離擊掌合影；插畫家小圓7月18日晚間到場進行似顏繪，結合圓潤可愛畫風與「天馬行空」的創意，將遊客變身成療癒化身。

中山公園日夜間皆好玩，除了小圓麵包，還有「翻玩藝穗」互動藝術裝置在公園入口中央，是25周年時光回顧牆，重溫歷屆藝穗節精采照片與紀錄，可拍照合影；公園入口左側「彩虹奇遇」互動體驗；隱身於公園樹林區「光之森林」裝置藝術，白天陽光灑落時，地面映照出彩色光影，入夜燈串宛如微光繁星般閃爍，交織出令人驚豔的奇幻森林。

充滿在地趣味的「神馬勁賀宮」推位，民眾只要追蹤官方粉專即可參加擲筊遊戲，有機會把開運御守、防水貼紙等獨家IP聯名好禮帶回家。

創意無限「藝展身手」7月11日至17日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分，在中山公園面對主舞台右側，由東光國中與成功國小美術班推出手作體驗課程「創意熱縮片鑰匙圈+馬克杯墊體驗」、「創意拼豆DIY」，參與者須捐出7月份羅東鎮消費金額50元以上統一發票。

「童心手作DIY」7月18日至24日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分在主舞台右側，邀請親子體驗DIY的美好時光，參加者須捐統一發票。體驗內容詳見羅東鎮觀光發展所臉書。

「小品羅東」拼圖計時賽、趣味撲克拉密遊戲，好玩刺激，7月11日至25日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分限額參加，好禮獎不完，參加者須捐統一發票。

兒童美語圖書館7月11日至24日每晚7時至9時推出童話故事屋，故事主題詳見現場公告或羅東鎮立圖書館臉書；搭觀巴遊羅東於7月11日至12日、7月17日至19日每天上午9時與下午2時20分（17日下午場），在羅東火車站後站R1站牌集合出發，由導覽老師帶領大家搭乘免費觀光巴士深入羅東，認識在地故事。

台灣原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」大型裝置藝術最近現身主會場，高達5米的小圓麵包頂著可愛小青蛙、手持星星魔仗，療癒圓滾造型成了迎賓地標。記者戴永華／攝影
台灣原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」大型裝置藝術最近現身主會場，高達5米的小圓麵包頂著可愛小青蛙、手持星星魔仗，療癒圓滾造型成了迎賓地標。記者戴永華／攝影

「藝展身手」7月11日至17日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分，在中山公園面對主舞台右側，由東光國中與成功國小美術班推出手作體驗課程。圖／鎮公所提供
「藝展身手」7月11日至17日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分，在中山公園面對主舞台右側，由東光國中與成功國小美術班推出手作體驗課程。圖／鎮公所提供

中山公園免費藝術創作與DIY體驗活動，名額有限，民眾捐出7月份羅東鎮消費金額50元以上統一發票就能參加。記者戴永華／攝影
中山公園免費藝術創作與DIY體驗活動，名額有限，民眾捐出7月份羅東鎮消費金額50元以上統一發票就能參加。記者戴永華／攝影

藝穗節活動期間，小圓麵包與青蛙行動人偶將亮相，不定時出現與大小朋友近距離擊掌合影。記者戴永華／攝影
藝穗節活動期間，小圓麵包與青蛙行動人偶將亮相，不定時出現與大小朋友近距離擊掌合影。記者戴永華／攝影

「藝展身手」7月11日至17日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分在中山公園面對主舞台右側，由東光國中與成功國小美術班推出手作體驗課程。</p><!--13--><p> 圖／鎮公所提供
「藝展身手」7月11日至17日周末每晚7時至9時，平日晚間6時30分至8時30分在中山公園面對主舞台右側，由東光國中與成功國小美術班推出手作體驗課程。

圖／鎮公所提供

台灣原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」大型裝置藝術最近現身主會場，高達5米的小圓麵包頂著可愛小青蛙、手持星星魔仗，療癒圓滾造型成了迎賓地標。記者戴永華／攝影
台灣原創插畫IP「FRODOG小圓麵包」大型裝置藝術最近現身主會場，高達5米的小圓麵包頂著可愛小青蛙、手持星星魔仗，療癒圓滾造型成了迎賓地標。記者戴永華／攝影

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