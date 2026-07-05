拉拔低迷旅宿 宜花業者：國旅沒有比出國貴

暑假第一個周末到來，宜蘭童玩節、花蓮知卡宣戲水趣等大型活動昨展開，但旅宿住房率仍僅有五成上下，業者直指，民眾一窩蜂「報復性出國」影響很大，但把機票、食宿加一加，「國旅沒有比出國貴」，希望觀光署協助澄清，不要再讓外界誤解。

暑假展開，花蓮旅宿業者統計第一周住宿率，民宿四到五成，一般旅館四成五到五成五，觀光旅館稍好有七成，比地震前常態性的暑期住宿率少一、二成；宜蘭業者估算平日五、六成，假日大約八成。

宜蘭縣旅館公會理事長王文新說，外界老說「國旅貴」，但從不分析貴在哪裡，討論住宿費時，只用一天、需求最高的星期六房價來比較，而不是比平均房價，對業者很不公平。

王文新計算，一家四口到日本五天四夜，一個人團費平均要五萬元，扣掉機票費四人總計也要十六萬起跳，不會比國旅便宜。曾多次向觀光署反映，希望為業者澄清，但觀光署不幫忙，反倒還附和，讓他憤憤不平。

相較東部低迷，雙北暑期住房率都有望維持七成以上，北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，今年暑假跟去年相比，訂房率維持七成五至八成五間沒問題，北市現有六百多家旅館、共四萬初間房間，訂房率穩定是好事。

新北市旅館商業同業公會理事長陳建陽表示，淡江大橋通車帶動當地旅館住房。但他也直言，國內旅館房價較疫情前跌了百分之三，若拿國外平日飯店價格與台灣假日價格相比，比較基準並不公平。