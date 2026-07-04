宜蘭童玩節登場首日湧入2萬人 開幕式緬懷秘克琳神父

宜蘭國際童玩藝術節今天展開，第一天就湧入2萬名遊客；童玩節重要推手義大利籍神父祕克琳今年辭世，開幕式安排塗鴉秀、紀念影片，蘭陽舞蹈團演出義大利舞曲，向秘神父致敬，感謝他讓宜蘭被世界看見。

2026童玩節以「森歷其境」為主題，融合森林意象與童玩精神，打造童玩森林樂園，其中高達四層樓的各式滑水道最受遊客歡迎，還有來自18個國家、26個民俗藝術團隊參與演出，以及具沉浸式體驗的科技互動展館。

秘克琳神父奉獻蘭陽平原超過一甲子，4月以91歲高齡辭世，童玩節開幕式上特別安排緬懷這位重要推手，韓國塗鴉秀呈現秘神父肖像畫讓人驚呼連連，接著播放紀念影片，回顧秘神父從義大利跨海而來，創辦蘭陽舞蹈團、催生童玩節，讓宜蘭被世界看見，代理縣長林茂盛感性地說，「沒有神父，就沒有今天的童玩節」。

宜蘭縣府表示，童玩節邁入第31年，今年活動時間從今天起到8月16日，為期44天，除了清涼消暑的水域設施，位於園區艇庫區的展館有「森繪奇境」、「森林花園」、「森海繪景」等展館，主打數位科技體驗。

家有幼童的家庭也很適合來到0至6歲專屬的「森林派對」親子館，館內以自然保育為主軸，設計地洞迷宮、樹蛙池塘等九大主題遊戲區，活動期間將舉辦超過百場說故事、創意手作及互動劇場，打造好玩又具教育意義的親子共學空間。

今年還祭出「遊童玩好康抽汽車」，凡購票或申辦童玩護照者，有機會抽中市價67.9萬元的KIA汽車、五星級飯店住宿券、餐券及多個3C大獎。

2026宜蘭國際童玩節今天起到8月16日展開，為期44天。記者王燕華／攝影

宜蘭國際童玩節今天開幕，議長張勝德（右起）代理縣長林茂盛、林姿妙、立委陳俊宇等人，共同澆灌小樹苗慢慢變成大樹，宣告「森歷其境」正式開始。記者王燕華／攝影

2026宜蘭國際童玩節今天開幕，現場湧入2萬名遊客體驗清涼刺激的水域設施。記者王燕華／攝影