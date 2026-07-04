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基隆夏日電影院首場放映「BIG」 導演魏德聖現身分享拍片理念與花絮

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影
基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影

基隆市2026夏日電影院將放映8場電影，首場今天登場，在演藝廳放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席，放映前與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。

基隆市文化觀光局表示，2026夏日電影院從今天起至8月22日的周六登場，主題是「愛與勇氣大冒險」，共將放胦8場電影，邀請各地親子，趁著暑假到基隆看電影、享美食、踏訪古蹟、追鷹翔飛，啟動豐富的假期。

文觀局今天下午在基隆表演藝術中心演藝廳，舉行，2026夏日電影院開幕活動，魏德聖受邀出席，吸引許多親子家庭及電影愛好者熱情參與，氣氛熱烈。

文觀局說，後續還有7場電影，前6場維持維持頗受好評的戶外星光電影院模式，7月11日至8月15日的周六晚上7時30分，在基隆微風東岸3樓及RF（4樓），分別放映小美人魚真人版、旺卡、加菲貓：農場大冒險、馴龍高手真人版、荒野機器人及飛鴨向前衝，都是熱門親子電影。

閉幕場8月22日下午2時在基隆表演藝術中心演藝廳，放映導演曲全立的作品「美力台灣 3D」，當天也會邀請曲全立出席，透過專業放映設備與立體影像效果，帶領觀眾深入感受台灣土地、人文風貌與自然環境之美，打造不同以往、更具臨場感的沉浸式觀影體驗，成為今年夏日電影院最令人期待的壓軸亮點。

文觀局說，除了放映電影，今年夏日電影院活動也規畫多項互動體驗，民眾可透過「冒險護照」集點活動，參與不同場次電影放映累積點數，兌換限量紀念徽章盲盒。各場次也推出限量互動贈禮，其中演藝廳場將贈送療癒系多肉植物，戶外星光場則安排古早味冰棒，並搭配社群互動活動，讓民眾不只是欣賞電影，更能享受豐富有趣的參與體驗，留下屬於今年夏天最難忘的美好回憶。

基隆市文化觀光局副局長鄭鼎青表示，希望透過夏日電影院活動，讓市民朋友在暑假期間有更多機會走出家門，與家人朋友共享美好的觀影時光。

鄭鼎青說，藉由電影欣賞，不僅讓孩子擁有豐富多元的暑期生活，也讓家庭之間創造更多交流互動與珍貴回憶。更希望透過不同型態的電影活動，帶給市民朋友更豐富、多元的觀影感受，讓大家在暑假期間享受兼具娛樂與文化特色的精彩活動。

民眾如要事先了解2026夏日電影院相關資訊，文觀局說，可至基隆市文化觀光局官方網站臉書粉絲專頁查詢。

基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影
基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影

基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影
基隆市2026夏日電影院首場今天放映導演魏德聖的執導「BIG」。魏德聖也出席與觀眾交流電影創作理念，以及作品背後所傳遞關於生命、愛與勇氣的重要價值。記者邱瑞杰／攝影

魏德聖 基隆 電影院

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