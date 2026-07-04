台東慢食節「超台東餐桌」登場 在地風味美食顛覆味蕾

2026年第一場台東慢食節「超臺東餐桌」今起一連兩天在舊站特區鐵道草皮登場，今年結合東博擴大舉辦，以「超台東」為主題，集結超過50家在地店家，端出超過百道以在地食材為主角的創意料理，從荖葉、洛神、紅藜到旗魚、鬼頭刀，都化身令人驚豔的特色餐點，吸引不少民眾循著香氣大啖美食，感受臺東慢食文化的魅力。

活動由崁頂布農古謠班以八部合音進行象徵祝福的開幕儀式，隨後分食烤豬，展現部落共享文化，也正式揭開今年慢食節序幕。現場人潮絡繹不絕，不少家庭、遊客一邊品嚐美食，一邊穿梭各體驗區，享受悠閒的夏日時光。

縣長饒慶鈴表示，舊站特區曾是台東重要交通樞紐，如今成為展現慢經濟成果的重要舞台。「超台東」並非與他人競爭，而是突破既有框架，重新發現土地價值。當荖葉成為甜點、紅藜釀成美酒、旗魚變身精緻料理，展現的不只是料理創意，更是對台東土地與物產的認同，也邀請大家參與為期近兩個月的台東博覽會活動。

「慢食集」是活動最受歡迎的展區之一，集結各地料理人運用臺東特色食材創作料理，除了魯凱族燻肉、阿美族Siraw（醃肉）、卑南族月桃粿等傳統風味，也能品嚐荖葉布朗尼、部落香料調飲等創新料理，讓民眾從味蕾重新認識台東。

除美食外，活動也安排多元體驗。「慢食器」由Kaiana蓋亞那工作坊帶領民眾利用檳榔葉鞘、月桃葉及麵包果葉等天然素材製作環保食器；「慢食導」由在地慢食人引領認識友善採集與永續理念；「慢食講」邀請2026義大利慢食年會台東代表分享慢食如何走向國際，並介紹植物採集及傳統穀物文化；首日限定的「慢食作」則由好時果子帶領民眾製作釋迦鑰匙圈，讓大小朋友都玩得不亦樂乎。

明天下午3時至晚間9時活動將持續舉行，除了百道慢食料理持續供應外，還有東海岸海洋文化分享、醃漬螺貝及手鏢旗魚生魚片試吃、移居職人分享在天東尋找風土食材的故事，以及FMK馬蘭部落青年傳唱隊帶來阿美族複音吟唱演出；「慢食器」也將推出月桃便當盒手作體驗，讓民眾將自然工藝帶回家。

農業處提醒，活動免費入場，全區不提供一次性餐具，鼓勵民眾自備餐具及購物袋，一起實踐永續理念，在品味美食的同時，也感受慢食文化與慢經濟的深度。